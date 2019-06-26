جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

وائل جمعة

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».

وقال الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، إن اتحاد الكرة المصري اتخذ قرارًا صحيحًا باستبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بعد تصرفاته غير المسؤولة في الفترة الماضية، مضيفًا: «هذا أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه». ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية،