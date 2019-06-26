أم حسن.. قصة كفاح بائعة أعلام على «رصيف الكان» (صور)

امرأة غاب زوجها فتحملت مسئولية وباعت خضراوات لتربية طفليها.. تفترش الرصيف لبيع أعلام مصر بحثًا عن بطولة «لا تريدها».. وتُمني النفس بعودة الزوج بعد غياب دام ثلاث سنوات

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

يأتي كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» حاملا معه أحلام وطموحات ملايين المصريين، خصوصا أن البطولة تُقام على أرض الفراعنة، إذ تمتلئ الشوارع والميادين بالمُشجعين ورواد المقاهي والكافيهات لمشاهدة المباريات، لكن بعيدًا عن صخب العاصمة، وعلى بُعد أمتار قليلة من مبنى الإدارة التعليمية القريبة من منطقة «صيدناوي» بوسط مدينة العاشر من رمضان، كانت هناك تجلس بردائها الأسود ونقاب حجب وجهها إلا عينين تُتابعان بضاعتها وفتاها الواقف إلى جوارها يعلو صوته بالنداء كلما مرت سيارة بجوار «الفرشة» الموجودة وسط الطريق: «اللي عاوز علم مصر».

يومها يبدأ من السابعة صباحًا، تستيقظ داخل غرفتها الوحيدة التي تسكنها بالإيجار في منطقة المساكن بحي المقطم شرق القاهرة، تصحو وتوقظ طفليها لأجل الذهاب إلى مدرستهم، فالبنت الكبيرة «شهد» تلميذة في الصف السادس الابتدائي، و«حسن» يصغرها بعام وصفٍ دراسي واحد، وما إن يُغادر الصغيران المنزل

يومها يبدأ من السابعة صباحًا، تستيقظ داخل غرفتها الوحيدة التي تسكنها بالإيجار في منطقة المساكن بحي المقطم شرق القاهرة، تصحو وتوقظ طفليها لأجل الذهاب إلى مدرستهم، فالبنت الكبيرة «شهد» تلميذة في الصف السادس الابتدائي، و«حسن» يصغرها بعام وصفٍ دراسي واحد، وما إن يُغادر الصغيران المنزل حتى ترتدي زيها الثابت وتذهب إلى فرشتها القريبة من منزل والدتها بالحي العاشر بمدينة نصر، تبحث عن مياه ترش بها الخضرة التي تبيعها من جرجير وما شابه.

حال «أم حسن» ثابت طوال العام إلا في فترتي الانتخابات والمناسبات التي تستدعي ظهور العلم المصري، ومنها كأس الأمم الإفريقية، التي تُبدل من حال المنزل وخط سير الحياة اليومية، إذ تترك ابنتها مع والدتها، وتأتي إلى مدينة العاشر من رمضان تحمل أعلامًا تتفاوت أسعارها ما بين الجنيهين ونصف الجنيه للعلم الصغير، والخمسين جنيهًا للعلم الكبير الذي يُعلق على السيارات وفي الشرفات، ولا تنسى كذلك أبواقا من تلك التي تُستخدم في الاحتفالات بالشوارع وأقنعة جميعها تحمل وجه اللاعب محمد صلاح، وفور رصْ البضاعة تجلس هي وتترك النداء والمتابعة لولدها لو صادف اليوم إجازته من المدرسة.

تصطحب الأم فتاها ابن الأحد عشر عامًا، وتجلس وتُجلسه إلى جوارها، لكنه ما أن يرى سيارة تقترب حتى يصيح مناديًا على بضاعة والدته عسى أن يجذب ذلك اهتمام قائد السيارة ويشتري علمًا من الحجم الكبير، في سجال يظل حتى فجر اليوم الجديد لو كانت الليلة بها مباراة للمنتخب، ومع أذان الفجر تجمع المرأة بضاعتها وتُغادر المكان بحثًا عن سيارة تُقلها هي ونجلها إلى الغرفة التي تسكنها، وتنام ساعات قليلة كي تستيطع العودة إلى عملها في بيع الخضراوات صباح اليوم التالي، ومن ثمَّ دفع الخمسمائة جنيه قيمة إيجار الغرفة التي تؤويها هي وطفليها.

العاشر من رمضان تحتل مكانة خاصة في قلب المرأة صاحبة الخمسة والثلاثين عامًا، فهي كانت شاهدة على آخر فترات مكوث زوجها برفقتها ورفقة الطفلين في شقة بالإيجار، تذكرها أم حسن بأنها كانت أفضل حالا مما وصلت إليه، فرغم ما ينقصها إلا أن غياب الرجل لا يُعوض، لكن «محمود» والد طفليها تركها قبل ثلاث سنوات ورحل بحثًا عن عمل بالأراضي السعودية، ولما طال الغياب عامًا هاتفته وترجت منه العودة لمعاونتها على مهام البيت والأطفال و«رب هنا رب هناك»، لكنه لم يعد أو يرد على هاتفه من بعدها، وعندما حاولت الاستفسار من أهله عن سر ذلك أخبروها بأنه محبوس هناك، وهي حُجة رأتها سببًا للغياب لا أكثر.

غياب محمود طال واعتادته هي وطفلاها، لكن ما أثر بها أكثر هو تصرفات أهله وإهمالهم لها ولأبناء نجلهم الغائب، حتى أن المناسبات تمر تباعًا دون أن تلقى سؤالا يطمئنون به على حال الصغيرين، وعلى الرغم من حالتهم المتيسرة إلا أن حالها لم يتبدل كثيرًا بعد غياب الزوج، والذي كان كذلك يبيع ألعاب أطفال بالشارع.

سردت المرأة قصتها لـ«التحرير» بصوتٍ يُغالبه البكاء، لكنها أكدت أن عملها في الشارع، ورغم مرارته، إلا أنه يسترها هي وطفليها ويُعينها على تحمل مسئوليتهم بعد غياب الزوج، الذي بات الأمر الوحيد الذي ينقصها وتُمني النفس بعودته، لكنها كذلك أشارت إلى أمنيتها بأن يُرضيها الله في تربية وتعليم الصغيرين، حتى يُحققا ما لم تفلح في الوصول إليه، ولعل أهم ذلك التغلب على أميتها التي أورثتها إياه سنوات عملٍ خلت من الذهاب إلى المدرسة استجابةً للظروف.