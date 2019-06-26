وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

الخطيب وأشرف صبحي

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.

من جانبه قال وزير الرياضة بعد قيامه بقص شريط الافتتاح: «سعيد للغاية بتواجدي في النادي الأهلي، ذلك الصرح الكبير؛ سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي، وأتمنى للأهلي التوفيق والنجاح دائما في ظل الطفرة الإنشائية التي يشهدها حاليا وتليق بأعضاء جمعيته العمومية». وفي السياق ذاته أكد محمود الخطيب