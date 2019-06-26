رياضة

وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
الخطيب وأشرف صبحي
الخطيب وأشرف صبحي
افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.
من جانبه قال وزير الرياضة بعد قيامه بقص شريط الافتتاح: «سعيد للغاية بتواجدي في النادي الأهلي، ذلك الصرح الكبير؛ سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي، وأتمنى للأهلي التوفيق والنجاح دائما في ظل الطفرة الإنشائية التي يشهدها حاليا وتليق بأعضاء جمعيته العمومية». وفي السياق ذاته أكد محمود الخطيب
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نجم تونس: عمرو وردة مريض ويحتاج لتدخل طبي

قال طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق، إن استبعاد عمرو وردة، من معسكر منتخب قرار صائب، مشيرًا إلى أن تصرفات اللاعب أكبر من كرة القدم، لأنه قدوة للشباب، ويقوم بعمله داخل مجموعة عمل كبيرة، وأفضل قرار هو اقصائه ومعاقبته لعدم التأثير معنويًا على بقية أفراد الفريق. وأضاف دياب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن قرار اتحاد الكرة المصري مناسبًا مهما كان التوقيت، والأزمة الكبيرة هي أن عمرو وردة يبدو أنه مريض، ويحتاج للتدخل الطبي.
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جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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أحمد موسى لـ عمرو وردة: «الأخلاق قبل الكورة»

علق الإعلامي أحمد موسى، على استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، قائلا: «استبعاد عمرو وردة قد يكون نهائيا من منتخب مصر مستقبلا»، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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محمود-الخطيب (3)

قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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رغم تعيين مدرب جديد.. الأزمات تتوالى في سلة الأهلي

تفجرت أكثر من أزمة داخل قطاع كرة السلة بالأهلي، عقب تعيين طارق الغنام نجم الفريق المعتزل حديثا مديرا إداريا لفريق السلة بالنادي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد، خلفا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته. قرار مجلس الإدارة فجر أزمتين داخل فريق كرة السلة الأولى بدأت باعتذار رضا السيد إداري الفريق منذ فترة طويلة عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد رفض شكواه لرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، التي أكد خلالها أنه الأكفأ لمنصب المدير الإداري، وأن الغنام لا يمتلك مؤهلات المنصب؛ لأنه لم يمارس أي نشاطات إدارية تؤهله لهذه المهمة.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

اجتماع الحسم.. كيف سيتعامل الجبلاية مع أزمة الدوري؟

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا تكميليا، اليوم الإثنين، للوصول إلى حل نهائى والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري بعدما أعلن مجلس الأهلي عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.
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