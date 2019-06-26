«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

امتحانات أولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.

وأوضحت، أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية بتجميع الشكاوى، و إعداد كشوف مجمعة تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، ثم موافات إدارات نظم المعلومات بالمديريات التعليمية بتلك