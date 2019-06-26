«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي
تحرير:أمينة محمود
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
امتحانات أولى ثانوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية.
ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
وأوضحت، أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية بتجميع الشكاوى، و إعداد كشوف مجمعة تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، ثم موافات إدارات نظم المعلومات بالمديريات التعليمية بتلك
وأوضحت، أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية بتجميع الشكاوى، و إعداد كشوف مجمعة تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، ثم موافات إدارات نظم المعلومات بالمديريات التعليمية بتلك الكشوف ومحاضر إثبات الحالة، وإرسالها مجمعة عن طريق المديريات التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وذلك من أجل تحقيق العدالة للطلاب الذين يتعرضون لأي خلل تقني والتحقيق في ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
كما تم التأكيد على التنبيه مجددا على مقدمي الشكاوى بأن تقديم الشكوى أو التظلم لا يعد مبررا لعدم دخول الفرصة الثانية الإلزامية المقرر أجراؤها في يوليو 2019.
وشددت على ضرورة تنفيذ التعليمات السابق ذكرها في موعد غايته أسبوع من تاريخه.
وأكد المنشور أن النتيجة المعتمدة الموجودة على مرقع الوزارة فقط.
وكانت وزارة التعليم أعلنت جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019، متمنيةً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.
ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019، يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019.
وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.