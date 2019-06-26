نجم تونس: عمرو وردة مريض ويحتاج لتدخل طبي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

عمرو وردة

قال طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق، إن استبعاد عمرو وردة، من معسكر منتخب قرار صائب، مشيرًا إلى أن تصرفات اللاعب أكبر من كرة القدم، لأنه قدوة للشباب، ويقوم بعمله داخل مجموعة عمل كبيرة، وأفضل قرار هو اقصائه ومعاقبته لعدم التأثير معنويًا على بقية أفراد الفريق. وأضاف دياب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن قرار اتحاد الكرة المصري مناسبًا مهما كان التوقيت، والأزمة الكبيرة هي أن عمرو وردة يبدو أنه مريض، ويحتاج للتدخل الطبي.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها