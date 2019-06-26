تتهم 3 دول.. فنزويلا تعلن إفشال محاولة «انقلاب»

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، متّهمة الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالضلوع فيها، بحسب "العربية.نت". وقال وزير الإعلام خورخي رودريغيز "لقد شهدنا كل الاجتماعات التي خطّط فيها للانقلاب"، عبر تسلّل عملاء حكوميين إلى عمليات التحضير لمحاولة الانقلاب بهدف إطاحة مادورو واستبداله بجنرال. وأضاف رودريغيز، أنّ الخطة التي شارك فيها ضباط حاليّون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين.

واتّهم الوزير الفنزويلي الرئيس الكولومبي اليميني إيفان دوكي بـ"التخطيط لانقلابات وعمليات اغتيال للرئيس" مادورو، موجّها أصابع الاتّهام أيضا إلى الرئيس التشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.ولا تزال فنزويلا تعيش أزمة سياسية طرفاها الرئيس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو