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تتهم 3 دول.. فنزويلا تعلن إفشال محاولة «انقلاب»

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، متّهمة الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالضلوع فيها، بحسب "العربية.نت". وقال وزير الإعلام خورخي رودريغيز "لقد شهدنا كل الاجتماعات التي خطّط فيها للانقلاب"، عبر تسلّل عملاء حكوميين إلى عمليات التحضير لمحاولة الانقلاب بهدف إطاحة مادورو واستبداله بجنرال. وأضاف رودريغيز، أنّ الخطة التي شارك فيها ضباط حاليّون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين.
واتّهم الوزير الفنزويلي الرئيس الكولومبي اليميني إيفان دوكي بـ"التخطيط لانقلابات وعمليات اغتيال للرئيس" مادورو، موجّها أصابع الاتّهام أيضا إلى الرئيس التشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.ولا تزال فنزويلا تعيش أزمة سياسية طرفاها الرئيس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

عشرات الضحايا.. تفاصيل الانقلاب الفاشل في إثيوبيا

قال أسماهاغ أسيريس المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية اليوم الأربعاء، إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة، بحسب "رويترز". وأبلغ أسيريس "رويترز"، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية السبت الماضي.
مهاجر وابنته تذكر العالم بالطفل السوري إيلان (3)

صدمة جديدة للإنسانية.. رفيقة الطفل إيلان تموت على ظهر أبيها

أب ملقى على وجهه، في حالة ثبات تام على حافة نهر، وتشاركه في قميصه الذي انكشف عن ظهره، رأس طفلته الصغيرة التي كان يحملها أثناء السباحة بلا يأس إلى الجانب الآخر، بحثا عن أمان انقطعت طرقه فجأة وسجنت معه الأنفاس بلا عودة.. صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم، بعدما أعادت للأذهان مأساة الطفل السوري إيلان، صاحب الـ3 سنوات، والذي جرفت المياه جثته على ضفاف أحد الشواطئ التركية عام 2015.
مؤتمر المنامة

«بكل ود».. البحرين تستقبل ضيوفها الإسرائيليين

اليوم الأربعاء، تستمر أعمال "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروفة باسم "مؤتمر المنامة" في العاصمة البحرينية، وتمثل الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، بدعوة من الولايات المتحدة، دون حضور رسمي من الدولتين المعنيتين بالقضية، فلسطين وإسرائيل. إلا أن عددا من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين شاركوا في الورشة بالدولة الخليجية التي تلتزم بالموقف العربي بعدم التطبيع مع إسرائيل. رفائيل أهرين، الصحفي في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، كان أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنامة لتغطية القمة، ورصد رحلة الوفد الإسرائيلي في البحرين.
مصايف-اوروبا

وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع الحرارة

تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء عديدة من القارة العجوز. وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ في فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة. وناشد رجال الإطفاء الفرنسيون المواطنين بدخول الماء تدريجيا لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التي تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.
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انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
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صحف سعودية: الخيار العسكري قائم بين واشنطن وطهران

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات المتنوعة وتصدر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "ترامب يبقي الخيار العسكري مطروحا"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة مزدوجة لإيران أمس، متوعداً من جهة بتشديد العقوبات عليها والإبقاء على الخيار العسكري معها، ومن جهة أخرى بأن يكون "أفضل أصدقائها" إذا تخلت عن برنامجها النووي.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
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