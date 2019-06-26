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السيسي يُصدق على قانون «العلاوة الدورية»

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وجاء بالمادة الأولى من القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا
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السيسي يصدق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب. وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النصان الآتيان: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
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«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
بائعة-أعلام‎ (4)

أم حسن.. قصة كفاح بائعة أعلام على «رصيف الكان» (صور)

يأتي كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» حاملا معه أحلام وطموحات ملايين المصريين، خصوصا أن البطولة تُقام على أرض الفراعنة، إذ تمتلئ الشوارع والميادين بالمُشجعين ورواد المقاهي والكافيهات لمشاهدة المباريات، لكن بعيدًا عن صخب العاصمة، وعلى بُعد أمتار قليلة من مبنى الإدارة التعليمية القريبة من منطقة «صيدناوي» بوسط مدينة العاشر من رمضان، كانت هناك تجلس بردائها الأسود ونقاب حجب وجهها إلا عينين تُتابعان بضاعتها وفتاها الواقف إلى جوارها يعلو صوته بالنداء كلما مرت سيارة بجوار «الفرشة» الموجودة وسط الطريق: «اللي عاوز علم مصر».
السيسي-يوقع

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة معاشات العسكريين

نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 75 لسنة 2019، بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من يوليو المقبل. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها، في 15 أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب كمال عامر، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (4)

السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.
الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

الملك سلمان: أيدينا ستظل ممدودة للشعب الإيراني

قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته مساء الخميس في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، ان النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولي، لكن السعودية ستظل يدها ممدوة للتعاون في المنطقة والعالم للتنمية والازدهار بما في ذلك الشعب الإيراني، بما يجعل العالم العربي مركزا متقدما بما يعكس الازدهار لشعوبنا.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة (بث مباشر)

انطلقت مساء الخميس، القمة العربية الطارئة بعد اكتمال وصول رؤساء وقادة العرب، إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، إذ استقبلهم الملك سلمان، وقادة المملكة العربية السعودية. وبثت قناة العربية، لحظات وصول القادة العرب، وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت قبل قليل في مكة، لبحث تعاون دول الخليج في المنطقة ضد إرهاب إيران. وكان الملك سلمان قد استقبل -في وقت سابق اليوم- قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة، وهاجم الملك سلمان بن عبدالغزيز، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.
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الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
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