سر احتفال أحمد المحمدي بعد هدفه في الكونغو

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

أحمد المحمدي

أثار أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد احتفاله عقب تسجيل أول أهداف الفراعنة في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن ثاني مباريات المجموعة الأولى في إطار المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين نظيفين. وتوجه أحمد المحمدي بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 23 إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ"قلب" ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.

احتفال المحمدي أثار حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلوا هل هذا الاحتفال جاء دعما لزميله عمرو وردة الذي تم استبعاده صباح اليوم الأربعاء لأسباب تأديبية، وفقًا لما جاء في بيان اتحاد الكرة؟! البعض الآخر قال إن أحمد المحمدي رفع رقم 22 مساندة منه لمحمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق،