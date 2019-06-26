رياضة

سر احتفال أحمد المحمدي بعد هدفه في الكونغو

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
أثار أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد احتفاله عقب تسجيل أول أهداف الفراعنة في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن ثاني مباريات المجموعة الأولى في إطار المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين نظيفين. وتوجه أحمد المحمدي بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 23 إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ"قلب" ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.
احتفال المحمدي أثار حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلوا هل هذا الاحتفال جاء دعما لزميله عمرو وردة الذي تم استبعاده صباح اليوم الأربعاء لأسباب تأديبية، وفقًا لما جاء في بيان اتحاد الكرة؟! البعض الآخر قال إن أحمد المحمدي رفع رقم 22 مساندة منه لمحمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق،
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مصر-و الكونغو‎ (5)

أزمة في استاد القاهرة بسبب محمد صلاح

شهد استاد االقاهرة مشادة كلامية بين إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومسئول الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما اختار الأخير محمد صلاح للتسجيل مع القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق البطولة، إلا إن إيهاب لهيطة رفض وقال له إن اختيار اللاعب الذي يسجل مع القنوات مسؤليته هو كمدير للمنتخب، لكن مسئول الكاف رد عليه وأكد له أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الإفريقي، بينما غادر محمد صلاح المنطقة المخصصة للاعبين أثناء التصريحات بمجرد أن حدثت المشادة بين الثنائي.
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محمود «تريزجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
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تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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محمد-صلاح

الطيب: هذا هو الفارق بين عمرو وردة ومحمد صلاح

علق المعلق أحمد الطيب على قرار استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، لأسباب تأديبية نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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«متعودة دايمًا».. استبعاد عمرو وردة عرض مستمر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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