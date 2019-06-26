ترامب: يؤسفني أن أرى صورة المهاجر الغريق وابنته

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

دونالد ترامب

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادوري الغريق وابنته الصغيرة اللذين لقيا مصرعهما في أثناء محاولة دخول الأراضي الأمريكية عبر الحدود المكسيكية. وكتب ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن الصورة: "يؤسفني أن أراها"، مضيفا عن المهاجر الغريق أنه "ربما كان شابا رائعا". وكانت صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم.

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