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ترامب: يؤسفني أن أرى صورة المهاجر الغريق وابنته

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادوري الغريق وابنته الصغيرة اللذين لقيا مصرعهما في أثناء محاولة دخول الأراضي الأمريكية عبر الحدود المكسيكية. وكتب ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن الصورة: "يؤسفني أن أراها"، مضيفا عن المهاجر الغريق أنه "ربما كان شابا رائعا". وكانت صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم.
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ترامب-.وكيم

رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
ترامب

ترامب: لن نرسل قوات برية إذا خضنا حربا مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قوات برية في حال خوض حرب مع إيران، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس" للأخبار الاقتصادية،"أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء". وتابع "لن يكون هناك قوات أمريكية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران"، مشيرا إلى أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا. وحذر ترامب إيران أمس، من أن أي هجوم على المصالح الأمركية سيؤدي إلى رد "ساحق" قد تكون نتيجته "محوها" من الوجود.
جاريد كوشنر

مستشار ترامب: أمريكا لن تتخلى عن الفلسطينيين

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد كوشنر أن تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني يعد أحد أهم أهداف الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في البحرين، ولن يتحقق ذلك دون حل سياسي عادل للصراع، موضحا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة. وأضاف كوشنر: «هذه الورشة لها مخرجات إذا طبقت بشكل جيد فإنها ستؤدي إلى مستقبل كريم ومزدهر وملىء بالفرص، يمكننا تحقيق أشياء كثيرة إذا قمنا بتحسين حياة المواطنين».
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هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
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ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
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رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
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بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
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