رياضة

مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
منتخب مصر
منتخب مصر
حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة
على عكس المتوقع بدأ اللقاء بضغط من الكونغو مقابل ارتباك من لاعبي مصر وهو ما منح الكونغو السيطرة على وسط الملعب وبناء الهجمات بشكل أفضل واستطاعوا أن يصلوا إلى مرمى محمد الشناوي حارس المنتخب إلا أن العارضة حالت دون دخول الكرة مرمى الفراعنة. ووسط سيطرة الكونغو استطاع أحمد المحمدي أن يحرز الهدف الأول للفراعنة
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أزمة في استاد القاهرة بسبب محمد صلاح

شهد استاد االقاهرة مشادة كلامية بين إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومسئول الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما اختار الأخير محمد صلاح للتسجيل مع القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق البطولة، إلا إن إيهاب لهيطة رفض وقال له إن اختيار اللاعب الذي يسجل مع القنوات مسؤليته هو كمدير للمنتخب، لكن مسئول الكاف رد عليه وأكد له أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الإفريقي، بينما غادر محمد صلاح المنطقة المخصصة للاعبين أثناء التصريحات بمجرد أن حدثت المشادة بين الثنائي.
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محمود «تريزجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
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تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».
منتخب-زيمبابوى

مهاجم زيمبابوي يرفع راية التحدي ضد منتخب مصر

تحدث تينو كايديور، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وقال كايديور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس: «في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن.. يمكن القول إنه جيل جديد».
منتخب-مصر‎ (2)

قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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