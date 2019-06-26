مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

منتخب مصر

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة

على عكس المتوقع بدأ اللقاء بضغط من الكونغو مقابل ارتباك من لاعبي مصر وهو ما منح الكونغو السيطرة على وسط الملعب وبناء الهجمات بشكل أفضل واستطاعوا أن يصلوا إلى مرمى محمد الشناوي حارس المنتخب إلا أن العارضة حالت دون دخول الكرة مرمى الفراعنة. ووسط سيطرة الكونغو استطاع أحمد المحمدي أن يحرز الهدف الأول للفراعنة