إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

شهدت مباريات اليوم الخامس من بطولة أمم إفريقيا أداء متباينا من مختلف المنتخبات، وجاءت مباراة أوغندا مع زيمبابوي كأفضل مباراة حتى الآن، بينما حسم الفراعنة والنسور تأهلهم.

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

منتخب مصر

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.

تأهل النسور المباراة الأولى جمعت بين نسور نيجيريا ونظيره الغيني أو ما يسمى بالأفيال الوطنية، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد أي إثارة، واكتفى الفريقان بتبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال شوطي اللقاء الذي كان فقيرا من الناحية الفنية. وجاءت محاولات الفريقين