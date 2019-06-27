إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

شهدت مباريات اليوم الخامس من بطولة أمم إفريقيا أداء متباينا من مختلف المنتخبات، وجاءت مباراة أوغندا مع زيمبابوي كأفضل مباراة حتى الآن، بينما حسم الفراعنة والنسور تأهلهم.
أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
تأهل النسور
المباراة الأولى جمعت بين نسور نيجيريا ونظيره الغيني أو ما يسمى بالأفيال الوطنية، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد أي إثارة، واكتفى الفريقان بتبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال شوطي اللقاء الذي كان فقيرا من الناحية الفنية.
وجاءت محاولات الفريقين
تأهل النسور
المباراة الأولى جمعت بين نسور نيجيريا ونظيره الغيني أو ما يسمى بالأفيال الوطنية، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد أي إثارة، واكتفى الفريقان بتبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال شوطي اللقاء الذي كان فقيرا من الناحية الفنية.
وجاءت محاولات الفريقين على كلا المرميين دون خطورة حقيقة، فجاء هدف الفوز للمنتخب النيجيري من ركلة ركنية استقبلها كينيث أوميريو برسية داخل شباك منتخب غينيا، وبعد الهدف عاد الهدوء إلى اللقاء مرة أخرى مع محاولات من منتخب غينيا لإدراك التعادل لكنها باءت بالفشل.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب نيجيرا إلى 6 نقاط، تصدر بها المجموعة الثانية وتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا عند نقطة واحدة احتل بها المركز الثاني مؤقتًا انتظارا لنتيجة مباراة مدغشقر وبورندي، الخميس، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وستشهد الجولة القادمة مواجهة منتخب نيجيريا مع مدغشقر، بينما يلتقي غينيا مع بوروندي.
إثارة ومتعة
المباراة الثانية خلال اليوم الخامس كانت بين منتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي، ورغم أنها انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 إلا إنها تعد أفضل مباريات البطولة حتى الآن، إذ جاءت مثيرة وحماسية منذ البداية، وكان منتخب أوغندا صاحب الكلمة الأولى في اللقاء بعد أن أحرز إيمانويل أوكوي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12، لكن بعد الهدف تحول اللقاء تماما وسيطر منتخب زيمبابوي على الملعب وبدأ في شن هجمات مكثفة على مرمى أوغندا.
ومع الدقيقة 40 استطاع خاما بيليات، نجم منتخب زيمبابوي، أن يترجم سيطرة فريقه ويحرز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
المباراة خلال شوطها الثاني زادت سخونة مع محاولات منتخب زيمبابوي لخطف هدف التقدم، فوصلوا إلى مرمى أوغندا بأكثر من فرصة، إلا أن تسرعهم وعدم تركيزهم في اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل الأهداف.
بعد ذلك نشط منتخب أوغندا واستعاد زمام الأمور وسيطر على الملعب واستطاع أن يصل اللاعبون إلى مرمى زيمبابوي أكثر من مرة وأهدروا فرصا محققة لتسجيل الأهداف بسبب الرعونة لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
ويلتقى منتخب أوغندا في الجولة الثالثة مع منتخب مصر، بينما يلتقي زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية.
أداء غير مقنع وتأهل
آخر مباريات اليوم الخامس من البطولة القارية جمعت منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية على استاد القاهرة، واستطاع الفراعنة أن يحسموا اللقاء لصالحهم بهدفين دون رد، ويتأهلوا إلى ثمن نهائي البطولة.
وعلى عكس المتوقع، بدأ اللقاء بضغط من الكونغو وارتباك من لاعبي مصر، وهو ما منح الكونغو السيطرة على وسط الملعب وبناء الهجمات بشكل أفضل، واستطاعوا أن يصلوا إلى مرمى محمد الشناوي، حارس المنتخب، إلا أن القائم حال دون دخول الكرة مرمى الفراعنة.
ووسط سيطرة الكونغو، استطاع أحمد المحمدي أن يحرز الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 25، وبعد الهدف نشط لاعبو الفراعنة لكن تنظيم وهدوء الكونغو ساعدهم على الاستمرار في السيطرة على الملعب.
ورغم سيطرة الكونغو، إلا أن محمود ترزيجيه، أفضل لاعب في المنتخب، استطاع أن يراوغ أكثر من لاعب ويمرر الكرة إلى محمد صلاح ليحرز في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 2-0.
في الشوط الثاني، لم يتغير الأداء كثيرًا ووصل لاعبو الكونغو بأكثر من فرصة لكن القائم منع دخول الكرة في مرمى الشناوي للمرة الثانية، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 2-0.
ويلتقى منتخب مصر مع منتخب أوغندا في الجولة الثالثة، بينما يلتقي زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية.