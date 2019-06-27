تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

تريزيجيه

قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وأضاف تريزيجيه، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أنه يتمنى أن تواصل الجماهير دعمها ومساندتها للفريق في المباريات المقبلة، معلقًا: «لن نتوج بلقب البطولة بدون جمهورنا العظيم، ونأمل في أن يواصلوا دعمنا للفوز بالكأس». وتابع: «المدير الفني أكد لنا أن الكونغو منتخب