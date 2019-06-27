رياضة

تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
تريزيجيه
تريزيجيه
قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وأضاف تريزيجيه، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أنه يتمنى أن تواصل الجماهير دعمها ومساندتها للفريق في المباريات المقبلة، معلقًا: «لن نتوج بلقب البطولة بدون جمهورنا العظيم، ونأمل في أن يواصلوا دعمنا للفوز بالكأس». وتابع: «المدير الفني أكد لنا أن الكونغو منتخب
اقرأ المزيد
مصر-و الكونغو‎ (5)

أزمة في استاد القاهرة بسبب محمد صلاح

شهد استاد االقاهرة مشادة كلامية بين إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومسئول الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما اختار الأخير محمد صلاح للتسجيل مع القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق البطولة، إلا إن إيهاب لهيطة رفض وقال له إن اختيار اللاعب الذي يسجل مع القنوات مسؤليته هو كمدير للمنتخب، لكن مسئول الكاف رد عليه وأكد له أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الإفريقي، بينما غادر محمد صلاح المنطقة المخصصة للاعبين أثناء التصريحات بمجرد أن حدثت المشادة بين الثنائي.
مصر-والكونغو (4)

محمود «تريزجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
مصر-والكونغو (1)

مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة
هانى-ابو-ريدة (1)

أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org