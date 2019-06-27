محمود «تريزجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو
تحرير:مصطفى البنا
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
محمود تريزيجيه
حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية.
تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
منتخب مصر بعد المباراة الأولى حصد ايضًا لاعباً من تشكيلته الأساسية لقب أفضل لاعب في لقاء زيمبابوي الذي انتهى بفوز مصر 1-0، حيث حصد لقب رجل المباراة وقتها محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ولاعب الزمالك.وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون
منتخب مصر بعد المباراة الأولى حصد ايضًا لاعباً من تشكيلته الأساسية لقب أفضل لاعب في لقاء زيمبابوي الذي انتهى بفوز مصر 1-0، حيث حصد لقب رجل المباراة وقتها محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ولاعب الزمالك.
وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة