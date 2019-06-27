محمود «تريزجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

تحرير:مصطفى البنا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

محمود تريزيجيه

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.

منتخب مصر بعد المباراة الأولى حصد ايضًا لاعباً من تشكيلته الأساسية لقب أفضل لاعب في لقاء زيمبابوي الذي انتهى بفوز مصر 1-0، حيث حصد لقب رجل المباراة وقتها محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ولاعب الزمالك.وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون