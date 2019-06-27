رياضة

محمود «تريزيجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

تحرير:مصطفى البنا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
منتخب مصر بعد المباراة الأولى حصد ايضًا لاعباً من تشكيلته الأساسية لقب أفضل لاعب في لقاء زيمبابوي الذي انتهى بفوز مصر 1-0، حيث حصد لقب رجل المباراة وقتها محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ولاعب الزمالك. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين
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من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة مصر والكونغو التي فوز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين وضمان التأهل إلى الدور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
محمود-تريزيجية

تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد الكونغو

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
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مصر تدخل موقعة حسم التأهل أمام الكونغو بالكان

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
منتخب-اوغندا‎ (3)

مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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