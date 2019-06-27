هيثم فاروق: تصرفات وردة لم يحاسب عليها مسؤولون كبار
تحرير:سعد الدين محمود٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص
هيثم فاروق
قال هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، إن قرار اتحاد الكرة المصري باستبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر صائب، بغض النظر عن التوقيت، مشيرًا إلى أن حالات الاستبعاد من المنتخب تكررت في وقت سابق مع نجوم كبار لكن لم تكن التصرفات بهذا الحجم.
وأضاف فاروق، خلال تصريحاته لقناة «beIN sports»، أنه يتمنى معاقبة كل من يقوم بمثل هذه التصرفات مهما كان اسمه أو منصبه في المنتخب، معلقًا: «هناك مسؤولون كبار بدر منهم أخطاء مشابهة لعمرو وردة وتم التجاوز عن أخطائهم ولم يحاسبوا».
وأصدر اتحاد الكرة، بيانًا، الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق، بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها
وأصدر اتحاد الكرة، بيانًا، الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق، بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.