رياضة

هيثم فاروق: تصرفات وردة لم يحاسب عليها مسؤولون كبار

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص
هيثم فاروق
هيثم فاروق
قال هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، إن قرار اتحاد الكرة المصري باستبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر صائب، بغض النظر عن التوقيت، مشيرًا إلى أن حالات الاستبعاد من المنتخب تكررت في وقت سابق مع نجوم كبار لكن لم تكن التصرفات بهذا الحجم. وأضاف فاروق، خلال تصريحاته لقناة «beIN sports»، أنه يتمنى معاقبة كل من يقوم بمثل هذه التصرفات مهما كان اسمه أو منصبه في المنتخب، معلقًا: «هناك مسؤولون كبار بدر منهم أخطاء مشابهة لعمرو وردة وتم التجاوز عن أخطائهم ولم يحاسبوا».
وأصدر اتحاد الكرة، بيانًا، الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق، بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها
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من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة مصر والكونغو التي فوز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين وضمان التأهل إلى الدور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
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تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
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قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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نجم تونس: عمرو وردة مريض ويحتاج لتدخل طبي

قال طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق، إن استبعاد عمرو وردة، من معسكر منتخب قرار صائب، مشيرًا إلى أن تصرفات اللاعب أكبر من كرة القدم، لأنه قدوة للشباب، ويقوم بعمله داخل مجموعة عمل كبيرة، وأفضل قرار هو اقصائه ومعاقبته لعدم التأثير معنويًا على بقية أفراد الفريق. وأضاف دياب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن قرار اتحاد الكرة المصري مناسبًا مهما كان التوقيت، والأزمة الكبيرة هي أن عمرو وردة يبدو أنه مريض، ويحتاج للتدخل الطبي.
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جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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أحمد موسى لـ عمرو وردة: «الأخلاق قبل الكورة»

علق الإعلامي أحمد موسى، على استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، قائلا: «استبعاد عمرو وردة قد يكون نهائيا من منتخب مصر مستقبلا»، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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