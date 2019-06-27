رياضة

أزمة في استاد القاهرة بسبب محمد صلاح

تحرير:كريم أحمد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
شهد استاد االقاهرة مشادة كلامية بين إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومسئول الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما اختار الأخير محمد صلاح للتسجيل مع القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق البطولة، إلا إن إيهاب لهيطة رفض وقال له إن اختيار اللاعب الذي يسجل مع القنوات مسؤليته هو كمدير للمنتخب، لكن مسئول الكاف رد عليه وأكد له أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الإفريقي، بينما غادر محمد صلاح المنطقة المخصصة للاعبين أثناء التصريحات بمجرد أن حدثت المشادة بين الثنائي.
وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وجاء
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مصر-والكونغو (4)

محمود «تريزجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
مصر-والكونغو (10)

تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
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مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
مصر-والكونغو (1)

مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة
مباراة أوغندا وزيمبابوى (4)

في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم لقاء زيمبابوي وأوغندا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة المثيرة والقوية، التي جمعت بين منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث تقدم منتخب أوغندا في الدقيقة 12 عن طريق ايمانويل أوكوي وتعادل خاما بيليات لزيمبابوي في الدقيقة 40، بذلك يرتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد زيمبابوي إلى نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة التي تضم معهما مصر والكونغو.
تقنية-الفار

حكام أجانب لتقنية الفيديو في كأس الأمم الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، التعاقد مع شركة بلجيكية لتطبيق تقنية الفيديو «VAR» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وألغى الكاف تعاقده مع الشركة السابقة وقرر التعاقد مع الشركة البلجيكية بعد أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، كما قرر «الكاف» تعيين حكام من أوروبا لتقنية الفيديو في الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي في أمم إفريقيا. ويتولى مهمة حكم الفيديو في ربع النهائي حكام من هولندا، وصلوا إلى مصر وتفقدوا الملاعب الخاصة بالبطولة للاطمئنان على جاهزية الغرف المخصصة لتقنية الفيديو.
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