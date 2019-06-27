أزمة في استاد القاهرة بسبب محمد صلاح

تحرير:كريم أحمد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

محمد صلاح

شهد استاد االقاهرة مشادة كلامية بين إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومسئول الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما اختار الأخير محمد صلاح للتسجيل مع القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق البطولة، إلا إن إيهاب لهيطة رفض وقال له إن اختيار اللاعب الذي يسجل مع القنوات مسؤليته هو كمدير للمنتخب، لكن مسئول الكاف رد عليه وأكد له أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الإفريقي، بينما غادر محمد صلاح المنطقة المخصصة للاعبين أثناء التصريحات بمجرد أن حدثت المشادة بين الثنائي.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وجاء