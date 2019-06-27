رغم التأهل.. 4 ملامح سلبية في مباراة مصر والكونغو

رغم فوز منتخب مصر على نظيره الكونغولي، إلا أن الأداء الذي يقدمه لاعبو الفراعنة تحت قيادة خافيير أجيري يثير مخاوف الكثيرين من عدم قدرة المنتخب على تحقيق حلم التتويج.

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص

منتخب مصر

ضمن منتخب مصر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تحقيق فوز هام على منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في ثاني مباريات المجموعة الأولى، في إطار دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، سجل ثنائية الفراعنة كل من: أحمد المحمدي في الدقيقة 23، ومحمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل المنتخب إلى دور الـ16. لا يخفي الأداء السيئ الباهت الذي يقدمه لاعبو مصر خلال مباريات دور المجموعات أولها كان أمام منتخب زيمبابوي وآخرها كان أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

بالفعل المنتخب يحقق المطلوب وهو الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط وهذا دورهم في دور المجموعات، لكن هناك معاناة شديدة من جانب اللاعبين في ظل مستوى المنتخبات المتوسطة التي تواجهها مصر، في ظل أنها ليست بالفرق القوية حتى الآن، ما يثير قلق الجميع. في مباراتين متتاليتين ثبت المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب