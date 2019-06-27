رياضة

رغم التأهل.. 4 ملامح سلبية في مباراة مصر والكونغو

رغم فوز منتخب مصر على نظيره الكونغولي، إلا أن الأداء الذي يقدمه لاعبو الفراعنة تحت قيادة خافيير أجيري يثير مخاوف الكثيرين من عدم قدرة المنتخب على تحقيق حلم التتويج.
تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
ضمن منتخب مصر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تحقيق فوز هام على منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في ثاني مباريات المجموعة الأولى، في إطار دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، سجل ثنائية الفراعنة كل من: أحمد المحمدي في الدقيقة 23، ومحمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل المنتخب إلى دور الـ16. لا يخفي الأداء السيئ الباهت الذي يقدمه لاعبو مصر خلال مباريات دور المجموعات أولها كان أمام منتخب زيمبابوي وآخرها كان أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.
بالفعل المنتخب يحقق المطلوب وهو الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط وهذا دورهم في دور المجموعات، لكن هناك معاناة شديدة من جانب اللاعبين في ظل مستوى المنتخبات المتوسطة التي تواجهها مصر، في ظل أنها ليست بالفرق القوية حتى الآن، ما يثير قلق الجميع. في مباراتين متتاليتين ثبت المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب
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مصر-والكونغو (9)

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة مصر والكونغو التي فوز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين وضمان التأهل إلى الدور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
محمود-تريزيجية

تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-وزيمبابوي (8)

كان 2019.. أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف مصر البطولة حتى 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
منتخب-زيمبابوى

قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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