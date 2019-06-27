المحمدي يكشف سر هدفه في الكونغو ودور صلاح وتريزيجيه
تحرير:سعد الدين محمود
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
أحمد المحمدي
قال أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني حقق المطلوب من مواجهة الكونغو الديمقراطية، بحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية.
وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول، لكن قوة وتحسن حالة منتخب الكونغو تسببا في هبوط الأداء بالشوط الثاني، موضحًا أن تحقيق الفوز أهم من أي شيء آخر.
وعن الهدف الأول الذي سجله في الدقيقة 23 من عمر المباراة، أوضح
وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول، لكن قوة وتحسن حالة منتخب الكونغو تسببا في هبوط الأداء بالشوط الثاني، موضحًا أن تحقيق الفوز أهم من أي شيء آخر.
وعن الهدف الأول الذي سجله في الدقيقة 23 من عمر المباراة، أوضح نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه استغل ارتباك مدافع الكونغو، وسدد الكرة في الزاوية البعيدة لحارس الضيوف، مشيدًا بالمجهود الذي بذله محمود حسن تريزيجيه في كرة الهدف الثاني، والإنهاء النموذجي من محمد صلاح لتلك الفرصة.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.