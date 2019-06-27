رياضة

المحمدي يكشف سر هدفه في الكونغو ودور صلاح وتريزيجيه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
قال أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني حقق المطلوب من مواجهة الكونغو الديمقراطية، بحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول، لكن قوة وتحسن حالة منتخب الكونغو تسببا في هبوط الأداء بالشوط الثاني، موضحًا أن تحقيق الفوز أهم من أي شيء آخر. وعن الهدف الأول الذي سجله في الدقيقة 23 من عمر المباراة، أوضح
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من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة مصر والكونغو التي فوز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين وضمان التأهل إلى الدور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
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تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
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تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
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مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة
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أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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