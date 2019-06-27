المحمدي يكشف سر هدفه في الكونغو ودور صلاح وتريزيجيه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

أحمد المحمدي

قال أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني حقق المطلوب من مواجهة الكونغو الديمقراطية، بحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول، لكن قوة وتحسن حالة منتخب الكونغو تسببا في هبوط الأداء بالشوط الثاني، موضحًا أن تحقيق الفوز أهم من أي شيء آخر. وعن الهدف الأول الذي سجله في الدقيقة 23 من عمر المباراة، أوضح