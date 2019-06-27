أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق
تحرير:مصطفى البنا
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص
اجيري
علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه.
وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».
وأضاف مدرب الفراعنة: «ما حدث اليوم حدث في المباراة الماضية، وسندرس الأمر للتعرف على أسباب تراجع الأداء في الشوط الثاني».
وتابع: «إحنا قدرنا نتحكم في المباراة وحققنا الفوز وتصدرنا المجموعة وسنعمل جاهدين على معالجة الأخطاء خلال المباريات القادمة».
وكشف مدرب الفراعنة عن رغبته في
وأضاف مدرب الفراعنة: «ما حدث اليوم حدث في المباراة الماضية، وسندرس الأمر للتعرف على أسباب تراجع الأداء في الشوط الثاني».
وتابع: «إحنا قدرنا نتحكم في المباراة وحققنا الفوز وتصدرنا المجموعة وسنعمل جاهدين على معالجة الأخطاء خلال المباريات القادمة».
وكشف مدرب الفراعنة عن رغبته في إجراء تعديلات على التشكيل في المباراة القادمة، وقال: «أرغب في الدفع ببعض الوجوه الجديدة خلال المباراة القادمة بسبب الاجهاد الذي أصاب بعض اللاعبين من مباراتي زيمبابوي والكونغو لكن لم نستقر على عدد اللاعبين».
وعن استبعاد عمرو وردة، قال أجيري: «لا توجد أزمة في استبعاد أي لاعب لأن المنتخب المصري قوي ولن يقف على أي فرد، وهذا ظهر في لقاء اليوم إذ استطاع الفوز بهدفين وأهدر أكثر من هدف».
وعن التغييرات قال: «بالنسبة لي تغييراتي تنفذ التعليمات وتصنع الفارق عندما أدفع بها».