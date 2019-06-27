أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق

تحرير:مصطفى البنا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص

اجيري

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه. وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».

وأضاف مدرب الفراعنة: «ما حدث اليوم حدث في المباراة الماضية، وسندرس الأمر للتعرف على أسباب تراجع الأداء في الشوط الثاني». وتابع: «إحنا قدرنا نتحكم في المباراة وحققنا الفوز وتصدرنا المجموعة وسنعمل جاهدين على معالجة الأخطاء خلال المباريات القادمة». وكشف مدرب الفراعنة عن رغبته في