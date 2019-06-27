رياضة

أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق

تحرير:مصطفى البنا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص
اجيري
اجيري
علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه. وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».
وأضاف مدرب الفراعنة: «ما حدث اليوم حدث في المباراة الماضية، وسندرس الأمر للتعرف على أسباب تراجع الأداء في الشوط الثاني». وتابع: «إحنا قدرنا نتحكم في المباراة وحققنا الفوز وتصدرنا المجموعة وسنعمل جاهدين على معالجة الأخطاء خلال المباريات القادمة». وكشف مدرب الفراعنة عن رغبته في
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مصر-والكونغو (9)

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة مصر والكونغو التي فوز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين وضمان التأهل إلى الدور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
محمود-تريزيجية

تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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مصر-والكونغو (10)

مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
مصر-والكونغو (1)

مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة
مؤتمر أجيري‎ (1)

أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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