كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ ص

منتخب مصر

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.

وعنونت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية تقريرها عن المباراة : «محمد صلاح وأحمد المحمدي يقودان مصر للتأهل إلى دور الـ16 باالبطولة الإفريقية». فيما علقت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية على فوز مصر بقولها إن تسجيل صلاح فى المباراة وضمانه صعود منتخب بلاده لدور الـ16 ليس بالنبأ