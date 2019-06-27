رياضة

وائل جمعة: المنتخب بلا حلول.. وأفكار أجيري غريبة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص
أجيري
أجيري
أبدى وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، قلقه من المستوى الذي ظهر به منتخب الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه حقق فوزا بلا روح. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وأكد الصخرة، خلال تصريحاته لقناة «beIN sports»، أن الفوز على الكونغو كان في غاية الأهمية، لأنه رفع رصيد المنتخب إلى 6 نقاط ضمن بها التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة، لكن الأداء ليس بالمستوى المطلوب. وأشار جمعة إلى أن هجوم منتخب مصر لا يعتمد سوى على لاعبين فقط هما محمد صلاح، ومحمود «تريزيجيه»،
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عمرو-وردة (2)

مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
عمرو وردة

عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
مصر-والكونغو (9)

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع «تويتر»، بعد مباراة مصر والكونغو التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين، وضمن التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما تلك المباراة، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
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مصر-والكونغو (5)

أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه. وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».
مصر-والكونغو (2)

المحمدي يكشف سر هدفه في الكونغو ودور صلاح وتريزيجيه

قال أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني حقق المطلوب من مواجهة الكونغو الديمقراطية، بحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
مصر-والكونغو (10)

تريزيجيه للجمهور المصري: بدونكم لن نفور بالبطولة

قال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني، إن الحضور الجماهيري الكبير جعل اللاعبين يخوضون مواجهة الكونغو الديمقراطية وكأنها نهائي بطولة. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وائل-جمعة

جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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