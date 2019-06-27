وائل جمعة: المنتخب بلا حلول.. وأفكار أجيري غريبة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ ص

أجيري

أبدى وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، قلقه من المستوى الذي ظهر به منتخب الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه حقق فوزا بلا روح. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وأكد الصخرة، خلال تصريحاته لقناة «beIN sports»، أن الفوز على الكونغو كان في غاية الأهمية، لأنه رفع رصيد المنتخب إلى 6 نقاط ضمن بها التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة، لكن الأداء ليس بالمستوى المطلوب. وأشار جمعة إلى أن هجوم منتخب مصر لا يعتمد سوى على لاعبين فقط هما محمد صلاح، ومحمود «تريزيجيه»،