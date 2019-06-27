قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ ص

أحمد المحمدي

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.

أحمد المحمدي عقب تسجيل هدفه الأول توجه إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ«قلب» ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير، واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم. وقال المحمدي، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»، عقب المباراة: «احتفالي كان لعمرو وردة، فهو واحد من العائلة، وكلنا بشر وكلنا نُخطئ،