قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية
تحرير:أحمد سعيد
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ ص
أحمد المحمدي
تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر.
أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
أحمد المحمدي عقب تسجيل هدفه الأول توجه إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ«قلب» ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير، واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.
وقال المحمدي، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»، عقب المباراة: «احتفالي كان لعمرو وردة، فهو واحد من العائلة، وكلنا بشر وكلنا نُخطئ،
أحمد المحمدي عقب تسجيل هدفه الأول توجه إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ«قلب» ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير، واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.
وقال المحمدي، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»، عقب المباراة: «احتفالي كان لعمرو وردة، فهو واحد من العائلة، وكلنا بشر وكلنا نُخطئ، ولن نتركه فسبق ولعب باسم منتخب مصر وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد خيرًا».
وأضاف: «هذه حياته الشخصية، وطالما ملتزم مع الفريق لا تحاسبه على حياته خارج المنتخب.. سنقف بجانبه وندعمه».
وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأربعاء، بيانًا جاء فيه: «قرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».