تعرف على منافس مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص

منتخب مصر

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن مواجهة الكونغو الديمقراطية كانت صعبة مثل كانت المباراة الأولى أمام زيمبابوي صعبة للغاية، معلقًا: «الآن دخلنا في أجواء البطولة، ومن يريد المنافسة يجب أن يعتمد على التركيز والجدية». وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وأضاف لهيطة، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي أمر جيد، لكن الفريق ما زال أمامه مباراة ثالثة أمام أوغندا يرغب في تحقيق الفوز بها أيضًا. وعن منافس مصر في دور الـ16، أوضح أنه في حالة تأهل المنتخب متصدرًا للمجموعة، سيواجه أحد أصحاب المركز الثالث