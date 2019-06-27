رياضة

تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

تحرير:مصطفى البنا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص
تريزيجيه
تريزيجيه
أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
وأوضح تريزيجيه أنه يتمنى أن ينجح المنتخب في الفوز باللقاء القادم أمام أوغندا للتأهل كأول المجموعة واستكمال البطولة بنفس القوة، مشيرا إلى أن المباراة الأولى كانت صعبة لأنها في افتتاح البطولة والأداء تحسن كثيرا في المباراة الثانية ومن المؤكد أن القادم أفضل بإذن الله. وعن رأيه في أزمة عمرو وردة، وخسارة
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من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة مصر والكونغو التي فوز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين وضمان التأهل إلى الدور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
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قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
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سر احتفال أحمد المحمدي بعد هدفه في الكونغو

أثار أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد احتفاله عقب تسجيل أول أهداف الفراعنة في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن ثاني مباريات المجموعة الأولى في إطار المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين نظيفين. وتوجه أحمد المحمدي بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 23 إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ"قلب" ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.
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اتجاه في المنتخب لاستبعاد عمرو وردة من أمم إفريقيا

كشف مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، أن هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، لاعب الفراعنة، لأسباب انضباطية داخل معسكر الفراعنة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، إن المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، يفاضل بين استبعاد اللاعب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
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موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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