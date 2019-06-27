تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

تحرير:مصطفى البنا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص

تريزيجيه

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.

وأوضح تريزيجيه أنه يتمنى أن ينجح المنتخب في الفوز باللقاء القادم أمام أوغندا للتأهل كأول المجموعة واستكمال البطولة بنفس القوة، مشيرا إلى أن المباراة الأولى كانت صعبة لأنها في افتتاح البطولة والأداء تحسن كثيرا في المباراة الثانية ومن المؤكد أن القادم أفضل بإذن الله. وعن رأيه في أزمة عمرو وردة، وخسارة