شوبير يفجر مفاجأة: لاعبو المنتخب يصرون على عودة وردة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص

شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من معسكر المنتخب، صباح الأربعاء، لأسباب سلوكية. وقرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا.

وكشف شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «استاد إفريقيا» الذي يقدمه على قناة «ON sport»، أن لاعبي منتخب الفراعنة أبدوا تعاطفًا كبيرا مع بقاء عمرو وردة في المنتخب، وعدم استبعاده بشكل نهائي والاكتفاء باستبعاده من مباراة الكونغو. وتابع شوبير أن هناك جلسة تمت في فندق اللاعبين مع