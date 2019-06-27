شوبير يفجر مفاجأة: لاعبو المنتخب يصرون على عودة وردة
تحرير:سعد الدين محمود
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص
شوبير
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من معسكر المنتخب، صباح الأربعاء، لأسباب سلوكية.
وقرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا.
وكشف شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «استاد إفريقيا» الذي يقدمه على قناة «ON sport»، أن لاعبي منتخب الفراعنة أبدوا تعاطفًا كبيرا مع بقاء عمرو وردة في المنتخب، وعدم استبعاده بشكل نهائي والاكتفاء باستبعاده من مباراة الكونغو.
وتابع شوبير أن هناك جلسة تمت في فندق اللاعبين مع
وكشف شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «استاد إفريقيا» الذي يقدمه على قناة «ON sport»، أن لاعبي منتخب الفراعنة أبدوا تعاطفًا كبيرا مع بقاء عمرو وردة في المنتخب، وعدم استبعاده بشكل نهائي والاكتفاء باستبعاده من مباراة الكونغو.
وتابع شوبير أن هناك جلسة تمت في فندق اللاعبين مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، في حضور أجيري وهاني رمزي، وتم خلالها التحدث لرئيس الاتحاد عن الأمر.
واختتم شوبير: «لا يدري أحد إذا كان من الممكن أن يعود وردة للمنتخب بعد البيان الذي أصدره اتحاد الكرة باستبعاده أم لا، لكن المهم أن منتخب مصر فاز على الكونغو تأهل إلى دور الـ16».
وقام أحمد المحمدي قائد المنتخب بالإشارة إلى رقم 22 الذي يرتديه وردة مع الفريق، احتفالًا بهدفه في شباك الكونغو، كما رفع باهر المحمدي قميص الأخير كتعبير واضح عن التضامن مع زميلهم المستبعد.