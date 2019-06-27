رياضة

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع «تويتر»، بعد مباراة مصر والكونغو التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين، وضمن التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما تلك المباراة، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
ونشر صلاح تغريديتن عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن
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مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
عمرو وردة

عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
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شوبير يفجر مفاجأة: لاعبو المنتخب يصرون على عودة وردة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من معسكر المنتخب، صباح الأربعاء، لأسباب سلوكية. وقرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا.
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«متعودة دايمًا».. استبعاد عمرو وردة عرض مستمر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
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ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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بوقرة: بلماضي الشخص المناسب لمنتخب الجزائر

صرح الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة أن الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعد من أفضل 10 لاعبين في العالم وأن جميع الأنظار ستتجه إليه خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي، حيث قال بوقرة في تصريحات صحفية إن الأنظار ستكون على بطولة إفريقيا بسبب محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأكد بوقرة أن رياض محرز سيكون مثل محمد صلاح محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم وإفريقيا وأن خط هجوم ثعالب الصحراء هو أقوى الخطوط بسبب تميزه بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال.
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