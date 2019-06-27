من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

محمد صلاح

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع «تويتر»، بعد مباراة مصر والكونغو التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين، وضمن التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما تلك المباراة، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.

ونشر صلاح تغريديتن عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن