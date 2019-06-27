عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تحرير:محمد عودة ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص

عمرو وردة

تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أصدر بيانًا الأربعاء، جاء فيه: «قرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن