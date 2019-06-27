رياضة

عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تحرير:محمد عودة ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أصدر بيانًا الأربعاء، جاء فيه: «قرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن
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عمرو-وردة (2)

مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
مصر-والكونغو (9)

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع «تويتر»، بعد مباراة مصر والكونغو التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين، وضمن التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما تلك المباراة، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
احمد-شوبير (1)

شوبير يفجر مفاجأة: لاعبو المنتخب يصرون على عودة وردة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من معسكر المنتخب، صباح الأربعاء، لأسباب سلوكية. وقرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا.
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عمرو-وردة (2)

مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
احمد-شوبير (1)

شوبير يفجر مفاجأة: لاعبو المنتخب يصرون على عودة وردة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من معسكر المنتخب، صباح الأربعاء، لأسباب سلوكية. وقرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا.
عمرو-وردة (2)

الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
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