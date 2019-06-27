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إيهود باراك: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو «الفاسد»

تحرير:وكالات ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ ص
إيهود باراك
إيهود باراك
عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إلى الساحة السياسية من جديد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن باراك عن عودته بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو «الفاسد». وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتانياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل، والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية. وقال سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، إلى السياسة قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط.
كما أكدوا أنها تضر بفرص أقوى منافس لنتنياهو بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، مما يؤدي إلى هزيمته في الانتخابات التي ستجرى يوم 17 سبتمبر.وقال باراك صاحب الـ77 عاما، خلال مؤتمر صحفي: «جئنا هنا اليوم لنعلق على ما يحدث حولنا ونعلن إنشاء حزب جديد»، دون أن يكشف الاسم الذي سيحمله الحزب، لكنه لمح إلى أنه ربما
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تتهم 3 دول.. فنزويلا تعلن إفشال محاولة «انقلاب»

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، متّهمة الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالضلوع فيها، بحسب "العربية.نت". وقال وزير الإعلام خورخي رودريغيز "لقد شهدنا كل الاجتماعات التي خطّط فيها للانقلاب"، عبر تسلّل عملاء حكوميين إلى عمليات التحضير لمحاولة الانقلاب بهدف إطاحة مادورو واستبداله بجنرال. وأضاف رودريغيز، أنّ الخطة التي شارك فيها ضباط حاليّون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين.
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عشرات الضحايا.. تفاصيل الانقلاب الفاشل في إثيوبيا

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صدمة جديدة للإنسانية.. رفيقة الطفل إيلان تموت على ظهر أبيها

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«بكل ود».. البحرين تستقبل ضيوفها الإسرائيليين

اليوم الأربعاء، تستمر أعمال "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروفة باسم "مؤتمر المنامة" في العاصمة البحرينية، وتمثل الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، بدعوة من الولايات المتحدة، دون حضور رسمي من الدولتين المعنيتين بالقضية، فلسطين وإسرائيل. إلا أن عددا من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين شاركوا في الورشة بالدولة الخليجية التي تلتزم بالموقف العربي بعدم التطبيع مع إسرائيل. رفائيل أهرين، الصحفي في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، كان أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنامة لتغطية القمة، ورصد رحلة الوفد الإسرائيلي في البحرين.
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نتنياهو يهدد بالرد على الصواريخ السورية بقوة كبيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتم الرد «بقوة كبيرة» على أي إطلاق نار يستهدف إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، قامت طائراته بقصف أهداف للجيش السوري في وقت سابق الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن 3 جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.
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