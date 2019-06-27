إيهود باراك: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو «الفاسد»

تحرير:وكالات ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ ص

إيهود باراك

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إلى الساحة السياسية من جديد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن باراك عن عودته بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو «الفاسد». وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتانياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل، والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية. وقال سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، إلى السياسة قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط.

كما أكدوا أنها تضر بفرص أقوى منافس لنتنياهو بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، مما يؤدي إلى هزيمته في الانتخابات التي ستجرى يوم 17 سبتمبر.وقال باراك صاحب الـ77 عاما، خلال مؤتمر صحفي: «جئنا هنا اليوم لنعلق على ما يحدث حولنا ونعلن إنشاء حزب جديد»، دون أن يكشف الاسم الذي سيحمله الحزب، لكنه لمح إلى أنه ربما