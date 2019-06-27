زي انهاردة.. انقلب حمد بن خليفة على والده لحكم قطر

تحرير:محمد عودة ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الشيخ حمد بن خليفة آل ثان

في مثل هذا اليوم 27 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1995: ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم. وفي عام 1548: العثمانيون يحتلون مدينة تبريز الإيرانية والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك بعهد السلطان سليمان القانوني. وفي عام 1967: تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.

وفي عام 1844: قتل مؤسس الديانة المورمونية جوزيف سميث وذلك عندما اقتحم السجن المحتجز به بولاية إلينوي جماعة معادية للمورمونية وقامو بقتله مع شقيقه هيروم. وفي عام 1950: الولايات المتحدة تتخذ قرارا بإرسال قوات أمريكية لشبه القارة الكورية لمحاربة كوريا الشمالية. وفي عام 1954: افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج