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مصرع طيارين وإصابة 7 في هبوط اضطرارى لطائرة بروسيا

تحرير:وكالات ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ ص
هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية
هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية
لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية. قال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، اليوم الخميس، إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز «آن-24» شمالي الجمهورية. وأفاد موقع «روسيا اليوم»، فيما نقله عن وكالة «تاس» بأن أليكسي فيشيف قال: «قامت طائرة ركاب بهبوط اضطراري في مطار مدينة نيجني أنجارسك».
وأضاف: «نتيجة لذلك لقي طياران مصرعهما، فيما بقي كل الركاب على قيد الحياة، وتم إنقاذ 42 بالغا وطفل واحد، وأصيب 7 أشخاص بجروح».وكانت طائرة الركاب من طراز «آن-24» التابعة للخطوط الجوية المحلية «أنجارا»، قد أقلعت، صباح اليوم الخميس، من مطار نيجني أنجارسك في طريقها إلى مدينة أولان أوديه.وأكد أليكسي فيشيف:
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