مصرع طيارين وإصابة 7 في هبوط اضطرارى لطائرة بروسيا
تحرير:وكالات
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ ص
هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية
لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية.
قال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، اليوم الخميس، إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز «آن-24» شمالي الجمهورية.
وأفاد موقع «روسيا اليوم»، فيما نقله عن وكالة «تاس» بأن أليكسي فيشيف قال: «قامت طائرة ركاب بهبوط اضطراري في مطار مدينة نيجني أنجارسك».
وأضاف: «نتيجة لذلك لقي طياران مصرعهما، فيما بقي كل الركاب على قيد الحياة، وتم إنقاذ 42 بالغا وطفل واحد، وأصيب 7 أشخاص بجروح».وكانت طائرة الركاب من طراز «آن-24» التابعة للخطوط الجوية المحلية «أنجارا»، قد أقلعت، صباح اليوم الخميس، من مطار نيجني أنجارسك في طريقها إلى مدينة أولان أوديه.وأكد أليكسي فيشيف:
وأضاف: «نتيجة لذلك لقي طياران مصرعهما، فيما بقي كل الركاب على قيد الحياة، وتم إنقاذ 42 بالغا وطفل واحد، وأصيب 7 أشخاص بجروح».
وكانت طائرة الركاب من طراز «آن-24» التابعة للخطوط الجوية المحلية «أنجارا»، قد أقلعت، صباح اليوم الخميس، من مطار نيجني أنجارسك في طريقها إلى مدينة أولان أوديه.
وأكد أليكسي فيشيف: «بعد الإقلاع توقف أحد محركات الطائرة، واتخذ طاقمها قرارًا حول العودة إلى المطار».
وأضاف السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية: «تفيد المعلومات التمهيدية بأن الطائرة خرجت أثناء الهبوط عن حدود المدرج واصطدمت بمبنى، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق في الطائرة».