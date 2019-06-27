الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و20 مدينة +40 درجة

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 40شبين الكوم 25 40طنطا 24 38دمنهور 23 35الإسكندرية 22 32بلطيم 23 31مطروح 23 31السلوم 23 31سيوة 23 39بورسعيد 26 31دمياط 25 30 الزقازيق 23 40 الإسماعيلية 22 40السويس 23 39العريش 24 35رفح 23 33 رأس سدر 25 37نخل 20 39نويبع 29 40طابا