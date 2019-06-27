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السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل اليابان
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل اليابان
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. ومن المقرر عقد القمة في مدينة أوساكا، وتأتي زيارة السيسي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة، وما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.وسيؤكد ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يصل مصر بعد انتهاء زيارته إلى روسيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي. وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إذ أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.
طقس-حار (1)

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و20 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
السيسى (4)

السيسي يصدق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب. وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النصان الآتيان: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
السيسى

السيسي يُصدق على قانون «العلاوة الدورية»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وجاء بالمادة الأولى من القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس غينيا بيساو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو والمستشار الخاص له، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون مزيد من التفاصيل. يذكر أنه أمس الأحد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن.
سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

الاتفاق على تمثيل دبلوماسي مصري «مقيم» في بيلاروسيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. يذكر أن سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا.
الملك-سلمان

الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
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