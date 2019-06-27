السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل اليابان

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. ومن المقرر عقد القمة في مدينة أوساكا، وتأتي زيارة السيسي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة، وما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.وسيؤكد ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها