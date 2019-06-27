«صوامع القمح وأموال هاوس جاز» أبرز محاكمات الخميس

تحقيقات نيابة الأموال العامة انتهت لإدانة 13 موظفَا بالاستيلاء على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الخميس بختام أيام العمل الرسمية، وتخلو قائمة المحاكمات من قضايا الإرهاب المعتادة، فيما تفرض قضايا الفساد المالي نفسها على ساحة المحاكمات المعروفة إعلاميًا، إذ من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظف بتهمة اختلاس 117 ألف جنيه من شركة "هاوس غاز" وهى شركة دولية مساهمة، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 13 موظفًا وملاك صوامع قمح، باتهامات الاستيلاء على 104 ملايين جنيه، من أموال ومستحقات الشركة العامة للصوامع والتخزين.

موظف بهاوس جاز تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله. اقرأ أيضًا اتفاق تسوية بين «البترول» و«كهرباء إسرائيل» بـ 500 مليون دولار تعقد الجلسة برئاسة المستشار

موظف بهاوس جاز

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.



كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، قيام المتهم هشام سعد محمد عمر بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة " مسئول تركيب بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيها "مائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها، مملوكة لجهة عمله مسلمة إليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها فى أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها فى هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.





فساد القمح الكبرى

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، محاكمة 13 موظفًا حكوميًا ومالكًا لصوامع قمح فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح الكبرى».



كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 13 موظفًا حكوميًا ومالكًا لصوامع القمح إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 104 ملايين جنيه دون وجه حق من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين.





نسبت التحقيقات إلى المتهم الأول (هارب) أنه انفرد بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



مصادر: الأموال العامة تصدر قرارها النهائي بـ«فساد صوامع القمح» بعد إجازة العيد



جدير بالذكر أن تهمة الاختلاس تحكمها المادة 113 من قانون العقوبات وتنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.