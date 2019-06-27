جريمة

«صوامع القمح وأموال هاوس جاز» أبرز محاكمات الخميس

تحقيقات نيابة الأموال العامة انتهت لإدانة 13 موظفَا بالاستيلاء على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الخميس بختام أيام العمل الرسمية، وتخلو قائمة المحاكمات من قضايا الإرهاب المعتادة، فيما تفرض قضايا الفساد المالي نفسها على ساحة المحاكمات المعروفة إعلاميًا، إذ من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظف بتهمة اختلاس 117 ألف جنيه من شركة "هاوس غاز" وهى شركة دولية مساهمة، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 13 موظفًا وملاك صوامع قمح، باتهامات الاستيلاء على 104 ملايين جنيه، من أموال ومستحقات الشركة العامة للصوامع والتخزين.
موظف بهاوس جاز  تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله. اقرأ أيضًا اتفاق تسوية بين «البترول» و«كهرباء إسرائيل» بـ 500 مليون دولار تعقد الجلسة برئاسة المستشار
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شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجمصة العام بمحافظة الدقهلية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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السيطرة على حريق داخل محلات بالعتبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل سوق الخضار ومجموعة من المحلات في ميدان العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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ندم

الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته

تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.
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اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.
محمد-مرسى

«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
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استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
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