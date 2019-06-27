الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

اليوم الخميس تنهى أغلب البورصات العالمية عملها لتغلق على انخفاض طفيف حتى الآن فى الأسعار، بعد موجة مضطربة من التذبذب على مدى الأسبوع المنقضى

تحرير:أسماء فتحى ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الذهب

تحركت أسعار الذهب على مدى الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط تأثرا ببعض الأحداث السياسية الخارجية، التى أثرت على مسار المضاربات فى البورصات العالمية لتحسمها لصالح الذهب اليوم. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

الغرف التجارية: الذهب ملاذ آمن خلال الأسبوع القادم قال وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب كانت فى تذبذب على مدى الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الهبوط والارتفاع كان مرتبطا بمسار السياسة الخارجية ليحدث صداه على السوق المحلى. وأضاف واصف أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركا نحو الارتفاع