الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

اليوم الخميس تنهى أغلب البورصات العالمية عملها لتغلق على انخفاض طفيف حتى الآن فى الأسعار، بعد موجة مضطربة من التذبذب على مدى الأسبوع المنقضى
تحركت أسعار الذهب على مدى الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط تأثرا ببعض الأحداث السياسية الخارجية، التى أثرت على مسار المضاربات فى البورصات العالمية لتحسمها لصالح الذهب اليوم.
ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الغرف التجارية: الذهب ملاذ آمن خلال الأسبوع القادم
قال وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب كانت فى تذبذب على مدى الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الهبوط والارتفاع كان مرتبطا بمسار السياسة الخارجية ليحدث صداه على السوق المحلى.
وأضاف واصف أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركا نحو الارتفاع
الغرف التجارية: الذهب ملاذ آمن خلال الأسبوع القادم
قال وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب كانت فى تذبذب على مدى الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الهبوط والارتفاع كان مرتبطا بمسار السياسة الخارجية ليحدث صداه على السوق المحلى.
وأضاف واصف أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركا نحو الارتفاع على اعتبار أن الذهب سيكون ملاذا آمنا للمضاربين فى البورصة العالمية، خاصة بعد ما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إيران وعودة الصراع العالمى مجددا، وهو الأمر الذى يؤثر على التجار ويجعل الجميع يهرب من المضاربة والاستثمار فى الدولار متوجهين إلى الذهب.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
اقرأ أيضا: بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع
نقص السيولة وراء تراجع المبيعات فى السوق المحلى
قال ماجد نادى، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ما يحدث فى سوق الذهب المحلى مجرد مضاربة ولن تستمر سواء على مستوى الصعود أو الهبوط، لافتا إلى أن السوق العالمى يتوجه نحو الاستثمار فى الذهب هربا من الدولار وحرصا على التعامل فى الجانب الآمن بعيدا عن الصراعات السياسية والاقتصادية.
وأضاف نادى أن السوق المحلى لا يشهد أى حراك شرائي أو تحركا فى نسبة المبيعات نظرا لعدم وجود سيولة فى يد المواطنين، وعلى اعتبار أن الذهب سلعة كمالية أو أحد أبواب الرفاهية التى لم يعد المواطن قادرا على توفيرها.
يذكر أن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب قفزت إلى 651.5 طن في عام 2018 بزيادة 74% مقارنة بعام 2017، وتمتلك البنوك المركزية حاليا نحو 34 ألف طن من الذهب، حسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى بعد تراجع الدولارنيو 2019
المصنعية لن تتأثر بالهبوط والصعود
قال رفيق عباسى، رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة صناعة المعادن فى اتحاد الصناعات المصرية، إن تحريك أسعار الذهب على مدى الأسبوع الجاري ما بين هبوط وصعود لم يؤثر على مصنعية الذهب، وذلك لعدم استقراره سلبا أو ايجابا، مؤكدا أنه فى حال وجود ارتفاع مرتقب فى الأسعار الأسبوع المقبل فهو لن يؤثر على سعر المصنعية.
وأضاف عباسي أن تغير سعر المصنعية يلزمه استمرارية سواء فى الارتفاع أو الانخفاض لمدة لا تقل عن 20 يوما متصلا، وقد تصل لأكثر من شهر ليستطيع المصنع وضع سعر جديد، ومن ثم التعامل به فى المحلات التجارية، موضحا أن ما يحدث فى الأسواق مجرد تأثر سلبي بالمضاربات العالمية ولن يستمر طويلا.
وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزادت البنوك المركزية حول العالم من حيازتها من الذهب بنحو 90 طنا خلال أول شهرين من 2019 ارتفاعا من 56 طنا فقط خلال الفترة نفسها عام 2018، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، وتمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي عالمي من المعدن النفيس بـ8133.5 طن، وهو ما يمثل نحو 73.4% من إجمالي احتياطيات البلاد.