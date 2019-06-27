السيطرة على حريق داخل محلات بالعتبة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

حريق - صورة أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل سوق الخضار ومجموعة من المحلات في ميدان العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وفي يوليو 2018، وقع حريق مول تجاري مكون من 4 طوابق بمنطقة العتبة في القاهرة، إذ نشب الحريق في الطابق الأول والثاني وامتد إلى الطابق الثالث من مول مخصص للملابس الجاهزة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى محل الحادث، وأسفر الحادث عن حالة إصابة واحدة حصلت على الإسعافات الأولية في مكان الحادث، ودفعت غرفة عمليات