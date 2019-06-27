جريمة

السيطرة على حريق داخل محلات بالعتبة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل سوق الخضار ومجموعة من المحلات في ميدان العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
وفي يوليو 2018، وقع حريق مول تجاري مكون من 4 طوابق بمنطقة العتبة في القاهرة، إذ نشب الحريق في الطابق الأول والثاني وامتد إلى الطابق الثالث من مول مخصص للملابس الجاهزة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى محل الحادث، وأسفر الحادث عن حالة إصابة واحدة حصلت على الإسعافات الأولية في مكان الحادث، ودفعت غرفة عمليات
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شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجمصة العام بمحافظة الدقهلية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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«صوامع القمح وأموال هاوس جاز» أبرز محاكمات الخميس

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الخميس بختام أيام العمل الرسمية، وتخلو قائمة المحاكمات من قضايا الإرهاب المعتادة، فيما تفرض قضايا الفساد المالي نفسها على ساحة المحاكمات المعروفة إعلاميًا، إذ من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظف بتهمة اختلاس 117 ألف جنيه من شركة "هاوس غاز" وهى شركة دولية مساهمة، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 13 موظفًا وملاك صوامع قمح، باتهامات الاستيلاء على 104 ملايين جنيه، من أموال ومستحقات الشركة العامة للصوامع والتخزين.
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لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد-3

السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.
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مصرع 3 أطفال في حريق شقة بإحدى قرى الشرقية

توفى 3 أطفال أشقاء، إثر حريق شب فى منزلهم بإحدى قرى مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى عن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخماد الحريق.
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