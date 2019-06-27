ماذا تحمل لنا مواجهات الخميس في كأس أمم إفريقيا؟

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

السنغال

يشهد اليوم الخميس، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب الإسكندرية سيلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي، في إطار المجموعة الثانية من البطولة، وفي ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء، وفي إطار المجموعة الثالثة، سنكون على موعد مع مواجهة قوية حيث يلتقي منتخب السنغال بمنافسه الجزائر، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الدفاع الجوي بلقاء ناري آخر بين كينيا وتنزانيا في تمام العاشرة مساء.

كما تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب البرازيل ضد منتخب باراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019، وسيقام اللقاء فجر يوم الجمعة، والمنتخب الذي سيتأهل سيواجه الفائز بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - كأس الأمم الإفريقية مدغشقر × بوروندي - في تمام