صحف عربية:ترامب يرسم ملامح الحرب وجريفيث ينهي الخلاف

الصحف تناولت إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات التي تفرضها واشنطن، معتبرًا أنها تسعى إلى «سلب طهران عناصر قوتها» من خلال التفاوض

تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران، وسلطت الضوء على الصراع الدائر في الشرق الأوسط، كما أبرزت الأوضاع في اليمن والسودان. صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم أمس، ملامح حرب محتملة مع إيران، مشيرا إلى أنها "لن تستمر طويلا" ولن تشمل مشاركة قوات برية أمريكية. وقال ترامب في حوار تليفزيوني مع قناة "فوكس بيزنس" أمس، إن بلاده ستكون في موضع قوة إذا ما اندلع نزاع مع إيران، وعبّر عن ثقته بقدرة قواته المستقرة في المنطقة على حسم الحرب سريعا.

وفي إشارة للانتشار العسكري في المنطقة أضاف الرئيس الأمريكي: "نحن في وضع قوي للغاية"، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في "ألا تندلع حرب مع طهران". في هذه الأثناء، دخلت موسكو على ما يبدو، فى خط الوساطة بين الأمريكيين والإيرانيين، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن بلاده ستحاول إقناع واشنطن

وفي إشارة للانتشار العسكري في المنطقة أضاف الرئيس الأمريكي: "نحن في وضع قوي للغاية"، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في "ألا تندلع حرب مع طهران".

في هذه الأثناء، دخلت موسكو على ما يبدو، فى خط الوساطة بين الأمريكيين والإيرانيين، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن بلاده ستحاول إقناع واشنطن وطهران ببدء حوار متحضّر، على أمل إنهاء سياسة التحذيرات والعقوبات والابتزاز.





وأوضحت صحيفة "الخليج" أن ترامب أشار إلى أن القيادة الإيرانية ستكون "غبية"، و"أنانية"، إذا لم تبحث عن اتفاق، بعدما استبعد إرسال قوات برية في حال خوض حرب مع إيران، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء، بينما جدد قادة إيران رفضهم التفاوض.



في المقابل أفادت صحيفة "الحياة" أن المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن أن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات التي تفرضها واشنطن، معتبرا أنها تسعى إلى "سلب طهران عناصر قوتها" من خلال التفاوض.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، فرض عقوبات على خامنئي وثمانية من قادة "الحرس الثوري"، مشيرة إلى أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على لائحتها السوداء بعد أيام.





وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن مجلس الأمن عبر في جلسة له أمس، لبحث مصير الاتفاق النووي، عن قلقه من تراجع إيران عن التزاماتها النووية، وحذر من أن خطة العمل مع طهران في منعطف خطير، ولم يستبعد قيام إيران بنقل أسلحة إلى دول في المنطقة.

وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، ودعا كل الأطراف إلى خفض مستوى التوتر. وأكدت مندوبة بريطانيا أنه لا يمكن تبرير الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة، وكشفت عن أن هناك معلومات عن وقوف إيران وراء مهاجمة مطار أبها بالسعودية.





وبالانتقال إلى الشأن اليمني، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "جريفيث يتعهد أمام الشرعية اليمنية بتصحيح مسار اتفاق السويد"، أن مارتن جريفيث، المبعوث الأممي الخاص لليمن، تعهد بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة والالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي "2216".

وجاء تعهد جريفيث على هامش لقائه مع علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، في الرياض، أمس الأربعاء، بعد أن شهدت العلاقة بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي توترا خلال الفترة الماضية، ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة إلى التنفيذ الصحيح لنصوص اتفاق السويد، خصوصا في ما يتعلق بعملية إعادة الانتشار في الحديدة، وفقا لـ"مفهوم العمليات" المتفق عليه.





وتحت عنوان "الشرعية تحمي المسار السياسي بإفشال أكبر هجوم حوثي في الحديدة" كشفت صحيفة "البيان" عن أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة في مدينة الحديدة، أحبطت أعنف هجوم تشنه ميليشيات الحوثي الإيرانية منذ سريان الهدنة في المدينة، وذلك في محاولة حوثية لقطع الطريق على التفاهم السياسي الذي تم أمس، بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، بشأن أسس الحل السياسي، بينما تصدت قوات الشرعية لهجومين حوثيين في تعز والجوف، حيث قتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيات.



وذكرت "عكاظ" أن مصادر طبية في الحديدة أفصحت عن وفاة عشرات الأطفال حديثي الولادة جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب المحافظة واستمرار الميليشيات في تعنّتها ورفضها تشغيل محطة الكهرباء منذ نحو 4 أعوام، مؤكدين أن القتلى من الأطفال يضافون إلى جرائم نهب عائدات الموانئ.

وكشفت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء عن أن برلمان الحوثي أقر مبالغ مالية على واردات التجار من مواد غذائية وغيرها لصالح كهرباء الحديدة، لكن هذه المبالغ تذهب إلى جيوب قيادات الحوثي، بينما المدنيون يموتون بسبب الحرارة الشديدة.



وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "المهدي يرفض التصعيد والكونجرس يلوّح بعقوبات"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الزعيم السياسي والديني السوداني الصادق المهدي، رفض أي تصعيد جديد بين أطراف النزاع السوداني، بعدما أعلن تحالف الحرية والتغيير عن تسيير موكب مليوني في الثلاثين من الشهر الحالي.

وطلب المهدي في مؤتمر صحفي أمس، من أطراف النزاع في السودان، وضع المصلحة الوطنية نصب أعينهم وانتهاج موقف وطني يحافظ على الثورة، ويدرأ الفتنة.

وفي هذه الأثناء، يجري الوسيطان الإثيوبي والإفريقي مشاورات للخروج بمبادرة بمسودة اتفاق جديدة تقدَّم لطرفي النزاع.



وتناولت "الخليج" تأكيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حرص المجلس على التحول الديمقراطي في البلاد، بينما قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية، على صلة بملف السودان، إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ على المحتجين في الخرطوم هذا الشهر، بينما أعلن وفد من الكونجرس عن تأجيل زيارة كانت مقررة إلى الخرطوم الأسبوع المقبل لاعتبارات أمنية.



"الحياة" أبرزت إعلان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، الأربعاء، عن أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأمريكية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد، متهمًا السلطة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها.



وقال كوشنر في ختام ورشة في المنامة أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام: "لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيم يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه".

وقاطع الفلسطينيون الورشة قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

وكشفت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "رئيس فنزويلا: السلطات أحبطت مخططا لاغتيالي"، عن أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب للمعارضة تضمنت خططا لاغتياله هو وشخصيات سياسية كبيرة أخرى، وتعيين ضابط سابق بالجيش، مسجون حاليا، رئيسا للبلاد.

وقال مادورو في بث مسائي أمس: "كشفنا وفككنا وقبضنا على مجموعة من الإرهابيين خططوا لانقلاب ضد المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية". مضيفا: "بعد تتبع هذه المجموعة من الإرهابيين جرى إلقاء القبض عليهم ووضعهم خلف القضبان بأدلة واضحة".