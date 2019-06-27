وزير الدفاع يصل مصر بعد انتهاء زيارته إلى روسيا
تحرير:أ.ش.أ
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي. وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إذ أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.
وأعرب القائد العام، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا خاصة في المجال العسكري، لافتا إلى أن هذه الإجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع الروسي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة
وأعرب القائد العام، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا خاصة في المجال العسكري، لافتا إلى أن هذه الإجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.
ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع الروسي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولي، مشيدا بأهمية الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أن مصر تعد نموذجا للاستقرار في ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها المنطقة، كما أعرب عن استعداد بلاده لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية، ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
كما شارك الفريق أول محمد زكي في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش - 2019)، والذي يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم ويعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية، إذ تفقد القائد العام أجنحة المنتدى، مشيدا بالمستوى التكنولوجي والتقني المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.