وزير الدفاع يصل مصر بعد انتهاء زيارته إلى روسيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي. وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إذ أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.

وأعرب القائد العام، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا خاصة في المجال العسكري، لافتا إلى أن هذه الإجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع الروسي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة