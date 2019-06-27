ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

أعلنت مصر عن وجود اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، يستمر لمدة عامين، وهو ما قد يساهم في استمرار صعود استثمارات الأجانب في أدوات الدين وتدعيم قوة الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

صندوق النقد الدولي

تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.

ما البرنامج الجديد؟ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل. وأكد معيط أن الإصلاحات الهيكلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد،