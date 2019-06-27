ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

أعلنت مصر عن وجود اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، يستمر لمدة عامين، وهو ما قد يساهم في استمرار صعود استثمارات الأجانب في أدوات الدين وتدعيم قوة الجنيه
تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل.
وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
ما البرنامج الجديد؟
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وأكد معيط أن الإصلاحات الهيكلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد،
ما البرنامج الجديد؟
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وأكد معيط أن الإصلاحات الهيكلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد، لافتا إلى مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن مع وضع التنمية البشرية وتحسين القدرات البشرية في مصر كأولوية، موضحا أن مدة البرنامج لم تحدد بعد، لكنها ستكون لمدة عامين في المتوسط.
ويتيح صندوق النقد الدولي أكثر من برنامج للتعاون مع الدول الأعضاء، منها ما يعتمد على الاقتراض ومنها ما يكون في صيغة استشارات للدول مع إمكانية التدخل بالدعم المالي في حال تطلب الأمر ذلك.
توقعات باستمرار صعود استثمارات حال توقيع الاتفاق الجديد
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أفضل تجارة فائدة في العالم سوف تستمر في مصر حال أبرمت اتفاقا غير تمويلي مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة أن المتداولين الذين اقترضوا دولارات للاستثمار في الديون المحلية المصرية حققوا عائدات بنسبة 15% العام الجاري.
وقال محمد أبو باشا المحلل المالي، إن توقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون عاملَ تأكيد إضافيا وقد يضمن تدفقات استثمارية ثابتة ويخفض تكاليف الاقتراض.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتصل إلى مستوى 18.7 مليار دولار، في مقابل 12.3 مليار دولار خلال يناير الماضي، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال أبريل الماضي لتسجل 265.6 مليار جنيه، في مقابل 258 مليار جنيه في مارس.
كما ارتفعت هذه الاستثمارات لتصل إلى مستوى 73.3 مليار جنيه منذ بداية شهر يناير الماضي، بنسبة نمو 38% عن مستوياتها في نهاية ديسمبر 2018، والتى سجلت 192.2 مليار جنيه.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
ارتفاع قيمة الجنيه
أشارت وكالة بلومبيرج إلى ارتفاع صافي عوائد استثمارات الأجانب في السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري بنسبة 23% هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط بالأسواق الناشئة، لافتة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.3% مقابل الدولار الأمريكي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن المستثمرين الأجانب يُقبلون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري، بسبب تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة العالمية، وهو ما عزز قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية.
وتوقع تقرير صادر عن بنك استثمار «بلتون» أن يستمر سعر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال العام الجاري، مع استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام.
ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 120 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.75 جنيه، في مقابل 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن زيادة التدفقات النقدية ساهمت في تراجع سعر الدولار وتدعيم قوة الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
ويحقق الجنيه المصري ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، كما جاء الجنيه المصري في المركز الثاني بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها وكالة بلومبيرج.