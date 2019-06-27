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ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

أعلنت مصر عن وجود اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، يستمر لمدة عامين، وهو ما قد يساهم في استمرار صعود استثمارات الأجانب في أدوات الدين وتدعيم قوة الجنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
ما البرنامج الجديد؟ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل. وأكد معيط أن الإصلاحات الهيكلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد،
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان.
سبائك الذهب

الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

تحركت أسعار الذهب على مدى الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط تأثرا ببعض الأحداث السياسية الخارجية، التى أثرت على مسار المضاربات فى البورصات العالمية لتحسمها لصالح الذهب اليوم. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
الدولار-فى-مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
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الجنية-المصري

بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
دولارات

5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
الدولار

3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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