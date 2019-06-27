مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

دفعت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ بـ16 سيارة بعد تلقيها بلاغات من المواطنين وإدارة النجدة بكفر الشيخ،لتنقل المصابين إلى مستشفيات بلطيم وكفر الشيخ العام ومستشفى جمصة

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجمصة العام بمحافظة الدقهلية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من العميد أيمن الخطيب، مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة بمركز بلطيم.بالانتقال والفحص، من

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من العميد أيمن الخطيب، مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة بمركز بلطيم.

بالانتقال والفحص، من قبل رجال المباحث والجماية المدنية والمرور بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ تبين وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بعد اختلال عجلة القيادة فى يد أحد السائقين لتصدم بالأخرى وتؤدى إلى انقلابها نتيجة السرعة الجنونية وتعطل حركة الطريق الدولى الساحلى باتجاه محافظة الإسكندرية بشكل جزئي نتيجة الحادث.

ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ بـ16 سيارة إسعاف، بعد تلقيها بلاغات من المواطنين وإدارة النجدة بكفر الشيخ، لتنقل المصابين إلى مستشفيات بلطيم المركزى، وكفر الشيخ العام ومستشفى جمصة بمحافظة الدقهلية لقربه من موقع الحادث.

المصابون كل من: "جمال محمد جمال، 20 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات، كريم فتحى عشماوى، 30 عامًا مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وكدمات وسحجات، وسامح محمد عبد السلام، 26 عامًا، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات وسحجات، ورمزي إبراهيم عاشور، 18 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وخميس الشحات أبوبدوى، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض وكدمات بالصدر، ومحمد إبراهيم المعداوى، 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، رشيد محمد عبد الوكيل، 26 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسلامة عبد المقصود خورشيد 31 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجمعة محمد سلامة خورشيد، 35 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، كمال عرفات الشيخ، 18 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وكسر فى قاع الجمجمة، والسعيد عرفات الشيخ، 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وفؤاد محمد المعداوى، 16 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، أحمد أحمد خورشيد ، 28 عامًا، مصابًا فيما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجمعة محمد عمر صالح، 28 عامًا، مصابًا ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إسلام محمد بدوى ، 17 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وأحمد يسرى بدوى، مصابًا بجرح قطعى بالرأس طوله 15 سم".

فيما نقلت سيارات الإسعاف "السعيد محمد عبد السلام خورشيد " 33 عامًا، جثة هامدة من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بدفن الجثة بمعرفة أهل المتوفى، لعدم وجود شبه جنائية بالحادث.

وتحرر محضر بالواقعة إدارى قسم شرطة بلطيم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلى أمام حركة السيارات بعد توقفها جزئيا باتجاه محافظة الإسكندرية بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.