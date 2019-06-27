جريمة

مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

دفعت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ بـ16 سيارة بعد تلقيها بلاغات من المواطنين وإدارة النجدة بكفر الشيخ،لتنقل المصابين إلى مستشفيات بلطيم وكفر الشيخ العام ومستشفى جمصة
تحرير:محمود أبو خضرة ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجمصة العام بمحافظة الدقهلية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من العميد أيمن الخطيب، مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة بمركز بلطيم.بالانتقال والفحص، من
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شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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السيطرة على حريق داخل محلات بالعتبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل سوق الخضار ومجموعة من المحلات في ميدان العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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«صوامع القمح وأموال هاوس جاز» أبرز محاكمات الخميس

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الخميس بختام أيام العمل الرسمية، وتخلو قائمة المحاكمات من قضايا الإرهاب المعتادة، فيما تفرض قضايا الفساد المالي نفسها على ساحة المحاكمات المعروفة إعلاميًا، إذ من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظف بتهمة اختلاس 117 ألف جنيه من شركة "هاوس غاز" وهى شركة دولية مساهمة، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 13 موظفًا وملاك صوامع قمح، باتهامات الاستيلاء على 104 ملايين جنيه، من أموال ومستحقات الشركة العامة للصوامع والتخزين.
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لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
قطارات (3)

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.
القبض-على-متهم

ضبط لاعب «كونغ فو» هشم رأس شخص معوق بكفر الشيخ

ألقت قوات الأمن بكفر الشيخ القبض، اليوم الجمعة، على "أحمد. س" 25 عامًا، لاعب "كونغ فو" سابق وصاحب صالة للتدريب، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدعى "حمادة. ك. ع" 40 عامًا، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديدية، ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي بالمخ، نقل على أثره إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام ليلفظ أنفاسه الأخيرة به، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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