اتجاه في الجبلاية لإعادة عمرو وردة لصفوف المنتخب

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

عمرو وردة

علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لإعادة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، بعد فيديو اعتذار اللاعب، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأبدى مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مرونة في عودة اللاعب مرة أخرى مع تعهده بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء من جديد.

في المقابل كشف مصدر مسئول بالجبلاية، أن وردة، لن يستطيع المشاركة مع الفريق القومي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مرة أخرى. قال المصدر، في تصريحات خاصة إن اتحاد الكرة أخطر الكاف رسميًا باستبعاد اللاعب من القائمة، ولا يمكن التراجع عن القرار، وبالتالي فإنه إذا ما تقرر التراجع عن استبعاد اللاعب فإنه لن يشارك

في المقابل كشف مصدر مسئول بالجبلاية، أن وردة، لن يستطيع المشاركة مع الفريق القومي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مرة أخرى.



قال المصدر، في تصريحات خاصة إن اتحاد الكرة أخطر الكاف رسميًا باستبعاد اللاعب من القائمة، ولا يمكن التراجع عن القرار، وبالتالي فإنه إذا ما تقرر التراجع عن استبعاد اللاعب فإنه لن يشارك مع المنتخب في مباريات أمم إفريقيا.



وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».



وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله»، واختتم وردة: «أنا آسف تانى».

