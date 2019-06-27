رياضة

اتجاه في الجبلاية لإعادة عمرو وردة لصفوف المنتخب

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لإعادة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، بعد فيديو اعتذار اللاعب، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأبدى مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مرونة في عودة اللاعب مرة أخرى مع تعهده بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء من جديد.
في المقابل كشف مصدر مسئول بالجبلاية، أن وردة، لن يستطيع المشاركة مع الفريق القومي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مرة أخرى. قال المصدر، في تصريحات خاصة إن اتحاد الكرة أخطر الكاف رسميًا باستبعاد اللاعب من القائمة، ولا يمكن التراجع عن القرار، وبالتالي فإنه إذا ما تقرر التراجع عن استبعاد اللاعب فإنه لن يشارك
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السنغال-وتنزانيا ‎ (6)

ماذا تحمل لنا مواجهات الخميس في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الخميس، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب الإسكندرية سيلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي، في إطار المجموعة الثانية من البطولة، وفي ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء، وفي إطار المجموعة الثالثة، سنكون على موعد مع مواجهة قوية حيث يلتقي منتخب السنغال بمنافسه الجزائر، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الدفاع الجوي بلقاء ناري آخر بين كينيا وتنزانيا في تمام العاشرة مساء.
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مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
عمرو وردة

عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
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الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
مؤتمر أجيري‎ (1)

ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
عمرو-وردة

وردة لـ«التحرير»: الفيديو مفبرك ولا أعرف سر انتشاره

أكد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، أن الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، معربًا عن حزنه من قرار استبعاده، وتحدث وردة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لا يعلم شيئا عن هذا الفيديو ولا يعلم سر انتشاره في الوقت الحالي، ومشددًا على أنه فيديو مفبرك، وجاء ذلك بعدما استبعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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