جريمة

أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة تعديات «عثمان محرم»

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات
حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 3 قطع سلاح أبيض وقضيتي اتجار في المخدرات والتحفظ على 4 مشتبه بهم بالإضافة
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بعفو رئاسي.. تنفيذ الإفراج عن 413 سجينا

باشرت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فيما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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خراب وحسرة.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالعتبة

كعادته كل صباح، خرج "عم إبراهيم" من منزله بمنطقة الموسكي قاصدا محل عمله الذي يبعد بمسافة قصيرة عن محل إقامته، وتحديدا في سوق الخضار بمنطقة العتبة، إلا أن الأجواء جاءت مغايرة لما اعتاد عليه يوميا، فالمياه تغرق الشوارع المؤدية للسوق، وحركة المارة بدت غريبة مع ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار، فهرول لاكتشاف الأمر بينما تزداد سرعة ضربات قلبه، حتى وقعت عيناه على كارثة التهمت "أكل عيشه" حيث نشب حريق هائل في عدد من باكيات الخضار في السوق الشهيرة، ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة عليه.
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شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وبرج البرلس وكفر الشيخ العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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ازالة-عشش-كوبري-الخشب-شارع-السودان (3)

شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
حملة-امنية

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حمله-ازاله (6)

تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
حمله-ازاله (3)

إشغالات عثمان محرم.. الشرطة تواصل حملاتها الانضباطية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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