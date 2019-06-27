إثيوبيا تعتقل 56 شخصًا على خلفية الانقلاب الفاشل

تحرير:رويترز ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

إثيوبيا

اعتقلت الشرطة الإثيوبية، 56 شخصًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في ولاية أمهرة. وكان أسماهاغ أسيريس المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، قد أكد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة. وأبلغ أسيريس، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية.

وأضاف أن الميليشيا تشكلت من أعضاء وحدة تم تجنيدها حديثا من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها لكنها قوبلت بالرفض. وتابع: "إنهم جزء من شرطتناـ إنهم غير مستقلين.. (لكن) لم تكن معظم القوات معهم. ودافعت (عنا) على نحو جيد جدا". وذكر أن الميليشيا احتجزته عندما سيطرت على نُزُل مخصص للمسؤولين