خراب وحسرة.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالعتبة

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

حريق العتبة

كعادته كل صباح، خرج "عم إبراهيم" من منزله بمنطقة الموسكي قاصدا محل عمله الذي يبعد بمسافة قصيرة عن محل إقامته، وتحديدا في سوق الخضار بمنطقة العتبة، إلا أن الأجواء جاءت مغايرة لما اعتاد عليه يوميا، فالمياه تغرق الشوارع المؤدية للسوق، وحركة المارة بدت غريبة مع ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار، فهرول لاكتشاف الأمر بينما تزداد سرعة ضربات قلبه، حتى وقعت عيناه على كارثة التهمت "أكل عيشه" حيث نشب حريق هائل في عدد من باكيات الخضار في السوق الشهيرة، ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة عليه.

دقائق معدودة كانت كفيلة بانتشار مقاطع فيديو وصور ترصد اللحظات الأولى للحريق تزامنا مع دفع اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بنحو 10 سيارات إطفاء وخزانات مياه إستراتيجية؛ لمحاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر. حزن وأسى، وصدمة ممزوجة بالحسرة، ودموع تسيل على وجوه بائسة