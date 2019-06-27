جريمة

خراب وحسرة.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالعتبة

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
حريق العتبة
حريق العتبة
كعادته كل صباح، خرج "عم إبراهيم" من منزله بمنطقة الموسكي قاصدا محل عمله الذي يبعد بمسافة قصيرة عن محل إقامته، وتحديدا في سوق الخضار بمنطقة العتبة، إلا أن الأجواء جاءت مغايرة لما اعتاد عليه يوميا، فالمياه تغرق الشوارع المؤدية للسوق، وحركة المارة بدت غريبة مع ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار، فهرول لاكتشاف الأمر بينما تزداد سرعة ضربات قلبه، حتى وقعت عيناه على كارثة التهمت "أكل عيشه" حيث نشب حريق هائل في عدد من باكيات الخضار في السوق الشهيرة، ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة عليه.
دقائق معدودة كانت كفيلة بانتشار مقاطع فيديو وصور ترصد اللحظات الأولى للحريق تزامنا مع دفع اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بنحو 10 سيارات إطفاء وخزانات مياه إستراتيجية؛ لمحاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر. حزن وأسى، وصدمة ممزوجة بالحسرة، ودموع تسيل على وجوه بائسة
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بعفو رئاسي.. تنفيذ الإفراج عن 413 سجينا

باشرت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فيما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة تعديات «عثمان محرم»

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وبرج البرلس وكفر الشيخ العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
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بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.
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