مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تشهد قمة مجموعة العشرين سلسلة من اللقاءات بين العديد من الأطراف التي تجمعهم أزمات سياسية واقتصادية في الوقت الحالي على مستوى العالم، وهو ما يمكن أن يكون بداية لحلها
تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي.
وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.
ووضح أن هناك ترتيبات للقاءات بين العديد من الزعماء الذين تجمعهم الكثير من الخلافات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مقابلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
ترامب - شي
وحسب ما جاء على لسان مسؤولي
ووضح أن هناك ترتيبات للقاءات بين العديد من الزعماء الذين تجمعهم الكثير من الخلافات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مقابلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
ترامب - شي
وحسب ما جاء على لسان مسؤولي البيت الأبيض خلال الساعات الماضية، فإنه تقرر عقد اجتماع بين ترامب وشي السبت في مدينة أوساكا، وهو ثاني أيام القمة.
ووصفت وكالة أنباء بلومبرج اللقاء الذي سيجمع ترامب والرئيس الصيني بنقطة تحول مهمة للمحادثات التجارية الأمريكية المضطربة مع بكين، خاصة بعد أن أكد ترامب، أمس الأربعاء، أنه سيتم فرض تعريفة أمريكية إضافية كبيرة على البضائع القادمة من الصين، إذا لم يتم إحراز تقدم في أي صفقة تجارية بعد الاجتماع.
العلاقات بين الجانبين وصلت بالفعل إلى طريق مسدود، لا سيما بعد أن فشلت المفاوضات التي أجريت بين مفاوضي البلدين خلال فبراير الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين.
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ترامب - مودي
من المتوقع أن يكون لقاء ترامب برئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي من أهم الاجتماعات التي تشهدها قمة مجموعة العشرين، حيث سينضم ترامب ورئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي لاجتماع مع مودي، غدًا الجمعة.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، سيلتقي ترامب ومودي بشكل منفصل، لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقام ترامب مؤخرًا بتوسيع حربه التجارية لتشمل الهند عن طريق إنهاء وضع تجاري خاص أدى إلى خفض التعريفات الجمركية على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.
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ترامب - بوتين
ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا على هامش القمة، حيث قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يركز بوتين وترامب على الأمن الإقليمي وتحديد الأسلحة وتحسين العلاقات بين البلدين.
وألغى ترامب اجتماعًا كان مخططًا له مع بوتين في مجموعة العشرين خلال نوفمبر بعد أن استولت روسيا على السفن والبحارة الأوكرانيين في اشتباك بحري على البحر الأسود، ولم يتم إرجاع هؤلاء البحارة والسفن.
وعندما سئل ترامب قبل مغادرته إلى اليابان ما إذا كان سيثير تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية خلال الاجتماع مع بوتين، رد ترامب بتهكم على الصحفي، قائلًا: "إنه ليس من شأنك".
ماي - بوتين
ومن أهم اللقاءات التي سوف تمثل أهمية كبيرة على مستوى العلاقات بين الدول، الاجتماع الذي ستعقده رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي وبوتين على هامش قمة العشرين.
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ومن المتوقع أن يناقش الجانبان العديد من الأزمات التي مرت بعلاقات البلدين، على رأسها أزمة سكريبال والتدخل الروسي في الشأن الأوكراني، الذي تراه أوروبا معاديا لسياساتها.