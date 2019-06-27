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مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تشهد قمة مجموعة العشرين سلسلة من اللقاءات بين العديد من الأطراف التي تجمعهم أزمات سياسية واقتصادية في الوقت الحالي على مستوى العالم، وهو ما يمكن أن يكون بداية لحلها
تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي. وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.
ووضح أن هناك ترتيبات للقاءات بين العديد من الزعماء الذين تجمعهم الكثير من الخلافات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مقابلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ترامب - شي وحسب ما جاء على لسان مسؤولي
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (6)

إثيوبيا تعتقل 56 شخصًا على خلفية الانقلاب الفاشل

اعتقلت الشرطة الإثيوبية، 56 شخصًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في ولاية أمهرة. وكان أسماهاغ أسيريس المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، قد أكد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة. وأبلغ أسيريس، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية.
طائرة

مصرع طيارين وإصابة 7 في هبوط اضطرارى لطائرة بروسيا

لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية. قال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، اليوم الخميس، إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز «آن-24» شمالي الجمهورية. وأفاد موقع «روسيا اليوم»، فيما نقله عن وكالة «تاس» بأن أليكسي فيشيف قال: «قامت طائرة ركاب بهبوط اضطراري في مطار مدينة نيجني أنجارسك».
إيهود باراك

إيهود باراك: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو «الفاسد»

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إلى الساحة السياسية من جديد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن باراك عن عودته بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو «الفاسد». وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتانياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل، والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية. وقال سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، إلى السياسة قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط.
نيكولاس-مادورو

تتهم 3 دول.. فنزويلا تعلن إفشال محاولة «انقلاب»

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، متّهمة الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالضلوع فيها، بحسب "العربية.نت". وقال وزير الإعلام خورخي رودريغيز "لقد شهدنا كل الاجتماعات التي خطّط فيها للانقلاب"، عبر تسلّل عملاء حكوميين إلى عمليات التحضير لمحاولة الانقلاب بهدف إطاحة مادورو واستبداله بجنرال. وأضاف رودريغيز، أنّ الخطة التي شارك فيها ضباط حاليّون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين.
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صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ترامب وماي

هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
قيادة-الحرب-الإلكترونية-الأمريكية

الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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