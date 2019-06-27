مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تشهد قمة مجموعة العشرين سلسلة من اللقاءات بين العديد من الأطراف التي تجمعهم أزمات سياسية واقتصادية في الوقت الحالي على مستوى العالم، وهو ما يمكن أن يكون بداية لحلها

تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

ترامب وبوتين

تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي. وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.

ووضح أن هناك ترتيبات للقاءات بين العديد من الزعماء الذين تجمعهم الكثير من الخلافات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مقابلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ترامب - شي وحسب ما جاء على لسان مسؤولي