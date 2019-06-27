العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

جثة - أرشيفية

عثر أهالي بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية مذبوحا وملقى في الطريق بجوار مكتبة الطفل بدائرة القسم، ويكثف ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والطب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي منطقة الميزانة بكفر الدوار على جثة شخص مجهول الهوية.

على الفور انتقل لمكان البلاغ الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وقوة من القسم وسيارة إسعاف، وتبين بعثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية، وبمناظرتها تبين وجود آثار ذبح. وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة