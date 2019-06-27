رياضة

محمد صلاح يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ16 في الكان

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بفوز الفراعنة، أمام الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا للدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا، بينما تجمد رصيد الكونغو عند صفر من النقاط ويقترب من توديع البطولة.
وجاء احتفال صلاح بنشره مجموعة من صور مباراة أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح اليوم الخميس. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل. وسجل محمد صلاح
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اتجاه في الجبلاية لإعادة عمرو وردة لصفوف المنتخب

علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لإعادة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، بعد فيديو اعتذار اللاعب، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأبدى مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مرونة في عودة اللاعب مرة أخرى مع تعهده بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء من جديد.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الخميس في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الخميس، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب الإسكندرية سيلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي، في إطار المجموعة الثانية من البطولة، وفي ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء، وفي إطار المجموعة الثالثة، سنكون على موعد مع مواجهة قوية حيث يلتقي منتخب السنغال بمنافسه الجزائر، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الدفاع الجوي بلقاء ناري آخر بين كينيا وتنزانيا في تمام العاشرة مساء.
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مصادر: اعتذار عمرو وردة تم بالاتفاق مع لاعبي المنتخب

علمت «التحرير» أن الفيديو الذى سجله عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، والذى قدم فيه اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم المنتخب الوطنى. وبحسب مصادر فى المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على تسجيل فيديو اعتذار يدعم موقفهم فى محاولاتهم لإقناع الجهاز الفنى، وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى».
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المنتخب عن التأمين الخاص لصلاح: لا نفرق بين أحد

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، حقيقة ما تردد حول توفير تأمين خاص للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في أثناء وجوده بمعسكر الفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال مدير الفراعنة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «لا توجد ترتيبات خاصة للاعب بعينه بل الفريق والبعثة بأكملها في المعسكر، إجراءات التأمين على أعلى مستوى داخل فندق الإقامة وخارجه».
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أمم إفريقيا 2019.. المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وذلك بعدما تمكن الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة.
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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