محمد صلاح يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ16 في الكان

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

محمد صلاح

احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بفوز الفراعنة، أمام الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا للدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا، بينما تجمد رصيد الكونغو عند صفر من النقاط ويقترب من توديع البطولة.

وجاء احتفال صلاح بنشره مجموعة من صور مباراة أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح اليوم الخميس. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل. وسجل محمد صلاح