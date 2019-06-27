السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل اليابان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر عقد القمة في مدينة أوساكا، وتأتي زيارة السيسي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.ويركز