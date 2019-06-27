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السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل اليابان
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل اليابان
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
ومن المقرر عقد القمة في مدينة أوساكا، وتأتي زيارة السيسي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.ويركز
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طارق-شوقى

تفاصيل إجراء امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق بداية من 14 حتى 27 يوليو المقبل. ووجهت الوزارة، في خطاب مرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بعقد امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا، في ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، وضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقي المعد لامتحانات يوليو 2019 في أسرع وقت.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

لطلاب أولى ثانوي.. كيف تقدم شكوى من نتيجة الامتحان؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم الخميس، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، إذ تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، بأن السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا.
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السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، بأن السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا.
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السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. ومن المقرر عقد القمة في مدينة أوساكا، وتأتي زيارة السيسي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
السيسى

السيسي يصل بوخارست في أول أيام زيارته لرومانيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بوخارست، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام زيارته الرسمية إلى رومانيا، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي في زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الي استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.
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السيسي يوجه بمواصلة العمل لتفعيل صندوق تكريم الشهداء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
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