«مش عايز أبقى مرشد».. المؤبد لسائق قتل أمين شرطة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال جمعة غضب رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وأمانة سر سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد للمتهم "م. م. ال" سائق لقتله المجني عليه "م. ن. ر". تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 28426 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 2907 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بمقتل أمين شرطة مصاب بعدة طعنات.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "م. م.أ - 41 عامًا" سائق ومقيم بدائرة القسم، قام بقتل المجني عليه "م. ن. ر" أمين شرطة بقسم مكافحة المخدرات، حتى يتمكن من إنهاء عمله معه كمرشد واستدرجه إلى مكان لقائهما واستقل معه السيارة قيادته بالمقعد الخلفي، حيث أشهر المتهم سلاح