تفاصيل إجراء امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق بداية من 14 حتى 27 يوليو المقبل. ووجهت الوزارة، في خطاب مرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بعقد امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا، في ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، وضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقي المعد لامتحانات يوليو 2019 في أسرع وقت.

كما وجهت الوزارة، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشددة على ضرورة اتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان، طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد كشوف مناداة وأرقام جلوس