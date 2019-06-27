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تفاصيل إجراء امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق بداية من 14 حتى 27 يوليو المقبل. ووجهت الوزارة، في خطاب مرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بعقد امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا، في ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، وضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقي المعد لامتحانات يوليو 2019 في أسرع وقت.
كما وجهت الوزارة، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشددة على ضرورة اتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان، طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد كشوف مناداة وأرقام جلوس
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الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تقدم شكوى من نتيجة الامتحان؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم الخميس، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، إذ تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، بأن السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا.
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ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
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التعليم تحسم جدل تجديد عقود المعلمين المؤقتين

قال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، إن المسابقة المؤقتة التي أعلنتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي، حُسم أمرها، وأُعلن من اليوم الأول وفي أثناء فترة المسابقة وبعد إعلان نتائجها، أنها غير قابلة للتجديد ومستحيل تجديد العقد لأسباب كثيرة، وكان الأمر واضحا، مطالبا المعلمين بالعمل على تأهيل أنفسهم والاستعداد لأي مسابقة مقبلة قد تعلن عنها الوزارة، وستكون بشروط ميسرة للمتقدمين لها، كما طالبهم بعدم الالتفاف وراء الحسابات الشخصية الوهمية لبعض مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعوهم للخروج عن الإطار التنظيمي والقانوني.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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